Von Klaus Möllers

Der Mann ist angeklagt wegen Totschlags an seiner Frau. Was genau geschehen ist, als sie zu Tode kam, das weiß der 52-Jährige nicht mehr. So sagte er es zumindest am Mittwoch im Verfahren am Landgericht um die Tat an der Selma-Englisch-Straße in der Silvesternacht.

„Da muss irgendwas‘ bei mir passiert sein. Ich weiß wirklich nicht, was.“ Für eine Weile habe der Ahlener eine Art Blackout gehabt. „Dann bin ich wieder zu mir gekommen. Ich hab‘ nur noch Blut gesehen und mir gesagt: Da war was, was Du nicht verarbeiten kannst‘“.

„Hochgradig eifersüchtig“

Sehr auf sich fixiert wirkte der gelernte Industrieelektriker, als er am zweiten Verhandlungstag die Umstände am Silvesterabend schilderte. So habe er sich von seiner Ehefrau ungerecht behandelt gefühlt. Sie sei „hochgradig eifersüchtig“ gewesen, sagte er.

Laut eigenen Angaben ist der 52-Jährige einmal geschieden. Während der Ehe soll er fremdgegangen sein, wie die Vorsitzende Richterin anhand der Aussagen des Angeklagten nachzeichnete. Seine zweite Ehefrau – das spätere Opfer – habe er ebenfalls einmal betrogen. Es sei eine Affäre über eineinhalb Monate gewesen, „in Frankfurt, als ich auf Montage war“, erklärte er bei Gericht. Daraufhin habe die 51-Jährige „ständig“ sein Handy „kontrolliert“.

Situation eskalierte

Die Richterin wollte wissen, ob er nicht verstehen könne, dass seine Frau wegen der Vorgeschichte misstrauisch gewesen sein könnte?

„Auch, wenn man verheiratet ist, sollte man eine Privatsphäre haben. Dass man sich mit Freunden und Bekannten austauscht “, meinte der Angeklagte. Dazu gehörte seiner Ansicht nach auch, sich zuweilen auf einem einschlägigen Sex-Kontakt-Portal im Internet umzutun.

Die Richterin fragte, ob er meine, dass es dort „nur um feingeistige Unterhaltung“ ginge. Der Ahlener: „Nein, das kann auch auf die Intimsphäre hinauslaufen.“

Im Streit am Silvesterabend war offenbar speziell sein Kontakt zu einer Nachbarin über soziale Netzwerke Thema. Die Ehefrau vermutete anscheinend einen weiteren Fremdgeh-Versuch und konfrontierte ihn damit. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, so der Angeklagte. „Es war alles nur belangloses Zeug, das geschrieben wurde.“ Tatsächlich stellte die Polizei bei der Auswertung seines Handys fest, dass der Chat in der Hinsicht harmlos war. „Dann ist es eskaliert“, sagte der 52-Jährige.

Notruf abgesetzt

Der Staatsanwalt hielt die Erklärung des Ahleners, sich nicht an Übergriffe erinnern zu können, für „unglaubwürdig“. Der Mitschnitt seines Notrufs wurde im Saal abgespielt. Darin sagt der 52-Jährige ruhig und gefasst „Ich glaube, ich habe meine Frau umgebracht. Ich habe sie erwürgt.“ Die Polizei traf ihn mit blutverschmierten Händen an.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 19. Juli, vor dem Landgericht Münster fortgesetzt.