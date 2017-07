Von Ralf Steinhorst

Die letzten Offiziere und Matrosen gingen am Dienstagnachmittag von Bord der Geschwister-Scholl-Schule. Mit der Entlassfeier der 49 Schüler eines zehnten Jahrgangs hat das Boot sinnbildlich zum letzten Mal angelegt, bevor die Schule nun ihre Türen schließt.

„The Last“ stand dementsprechend an der Wand hinter der Bühne und auch Lehrer Michael Wiedehage umrahmte mit den Liedern „Boat On The River“ und „Sailing“ passend die historische Entlassfeier, eher er die letzten Jahre des Entlassjahrgangs in stehenden und bewegten Bildern zeigte.

Schulleiterin Paula Rose verwies darauf, dass der Abschlussjahrgang seit drei Jahren aus Schülern der Geschwister-Scholl-Schule und der Bodelschwinghschule bestand. Die neue Situation, dass nun alle in einem Boot saßen, wurde trotz einiger Sorgen und Bedenken gut gemeistert. „Ihr ward zu jeder Zeit an jeder der beiden Schulen die jüngsten“, charakterisierte sie die besondere Eigenschaft des Jahrgangs. Nun also gehe die Zeit als Crewmitglied für jeden einzelnen auf dem Geschwister-Scholl-Boot zu Ende.

Paula Rose ehrte zum Schluss ihrer Rede vier Schüler ganz besonders: Serenay Ertuğ als beste Schülerin im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und Bünjamin Akçabelen für sein besonderes soziales Engagement sowie die Schüler Huriye Alkan und Davud Koyulmuş für ihre Ausdauer beim Projekt „Anstiften statt warten“.

Ausgezeichnet Foto: Ralf Steinhorst

„All ihre gemeinsamen Gesichter haben der Geschwister-Scholl-Schule ein Gesicht gegeben“, betonte die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss die Bedeutung des Abschlussjahrgangs, dessen Schüler, Lehrer und Mitarbeiter nun die Schule verlassen. Sie alle haben zielsicher den Hafen angesteuert. Für die Schüler verabschiedeten sich Bünyanim Güvenc und Serenay Ertuğ: „Heute wollen wir nicht traurig sein, sondern wir wollen feiern“, gab Bünyanim Güvenc als Losung aus. An die Lehrer gewandt richtete er den Gedanken, dass diese noch Tage erleben werden, wo sie sich nach ihren ehemaligen Schülern zurücksehnen. Als Dank erhielten die Lehrkräfte alle eine Rose.

„Mit Zauberhand eins-zwei-drei ist das alles jetzt vorbei“, hatte sich Klassenlehrerin Eva Beutner in Dichtkunst auf die Feier vorbereitet. Auch ihre Kollegin Bettiner Kemper wollte da nicht nachstehen. Und „Vergesst nicht, großartig zu sein“, gab Klassenlehrerin Gertrud Schnapp den Schülern mit auf den Weg.

„Wow, das ist Frauenpower“, zeigte sich Moderatorin Lea-Marie Güçlü, die mit Laura Schmeiduch souverän durch das Programm führte, beeindruckt. Der Lehrerchor gab zum Ende seinen letzten Auftritt. Dass er dabei „Niemand geht man so ganz“ sang, war eigentlich keine große Überraschung – passte es doch auf alle Beteiligten, die nun von Bord gehen.