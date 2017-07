Ahlen profitiert vom Ausbau des Breitbandnetzes. Aber das Fördergeld ist endlich, so dass kein Komplettausbau mit Glasfaser in Sicht ist.

Von Dierk Hartleb

Knapp 60 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren in den Ausbau des Breitbandnetzes im Kreis Warendorf. Die Hälfte der Summe geht in den Südkreis, wovon auch Ahlen profitiert. Ralf Hübscher, als Breitbandkoordinator beim Kreis von seinem Job bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis (gfw) für drei Jahre lang freigestellt, erstattete am Dienstag den Mitgliedern des Stadtplanungs- und Bauausschusses Bericht über den Stand der Vorbereitungen.

Ziel sei es, unterstrich der IT-Fachmann, eine Versorgung aller Haushalte mit 50 Mbit/s. Dieser Standard ist im eigentlichen Ahlener Stadtgebiet bereits erreicht, Probleme bereiten noch die Außenbereiche und Teile von Dolberg und Vorhelm, die auf der nebenstehenden Karte blau eingefärbt sind.

Um den Ausbau der Breitbandinfrastruktur umzusetzen, sei eine europaweite Ausschreibung erforderlich, erläuterte Hübscher. Nach einer ersten Verhandlungsrunde mit dem Telekommunikationsunternehmen mit dem wirtschaftlichsten Angebot stehe als nächster Schritt die Vertragsaushandlung mit dem Anbieter an, der die Einhaltung der Förderrichtlinien von Bund und Land zu garantieren habe. „Ich gehe von einem Baubeginn im zweiten Quartal 2018 aus“, schloss der Breitbandkoordinator seinen Zwischenbericht ab.

FWG-Vorsitzender Heinrich Artmann äußerte Zweifel, dass die angestrebten 50 Mbit/s wirklich ausreichend seien. Angestrebt würden doch schon längst 100 Mbit/s über Glasfaser. Hübscher verdeutlichte, dass mit dem zur Verfügung stehenden Fördergeld, das der Kreis mit eigenen Mitteln um knapp sechs Millionen aufgestockt hat, kein Komplettausbau mit Glasfaser zu stanzen sei. In den Außenbereichen würden Knotenpunkte ausgebaut, von denen aus die einzelnen Teilnehmer ans Netz angeschlossen würden. Ralf Hübscher bestätigte, dass die Gewerbegebiete möglichst mit mindestens 100 Mbit/s versorgt werden sollen.