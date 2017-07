Eine beachtliche Leistung, die Arnd Bader brachte: Der an Demenz erkrankte Mann fuhr einen 800-Kilometer-Radmarathon durch NRW. Und wurde dabei auch in Ahlen empfangen.

Ein Fahrradmarathon über 800 Kilometer an drei Tagen ist schon an sich eine Herausforderung. Doch wie fühlt er sich erst an, wenn man nicht genau weiß, wo man ist? Arnd Bader kann diese Frage beantworten. Denn der Triathlet fuhr im Rahmen der von der Landesinitiative Demenz-Service-NRW „Tour Demenz“ mit seinem Drahtesel an drei Tagen quer durch NRW und war dabei permanent auf fremde Hilfe angewiesen, da er den Weg nicht kannte. Nur mit Hilfe von Lotsen erreichte er sein jeweils nächstes Etappenziel.

Symbolisch stand der Mitarbeiter des Demenz-Servicezentrums Bergisches Land dabei für einen alleinlebenden Menschen mit Demenz, der im Alltag bei allem, was er tut, ebenfalls auf fremde Hilfe angewiesen ist. Gut, dass er diese auch bekam: Denn so konnten sich die Gäste der Tagespflege Mittrops Hof und ihre Angehörigen am Mittwoch über das Eintreffen Baders und seiner Begleiter freuen. Unter der Begleitung von Martina Hollenhorst sangen sie dabei Lieder zum Thema Fahrrad und begrüßten die Marathon-Radler mit einem kräftigen Applaus und einem lautstarken „Ja, wir sind mit‘m Radel da“.

Mit dem Fahrradmarathon will die Landesinitiative auf die Situation von alleinlebenden Demenzerkrankten aufmerksam machen. Wie kann ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden aussehen? Welches Netzwerk ist nötig? Und wo gibt es Unterstützung? Fragen wie diese bewegen demente Menschen und ihre Angehörigen. Deshalb kam der Zwischenstopp der „Tour Demenz“ in Ahlen sehr gut an. „Wir freuen uns über dieses ganz tolle Ereignis“, zog Martin Kamps (Vize-Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft im Kreis Warendorf) ein sehr positives Fazit.

Dass an Demenz erkrankte Menschen in Ahlen nicht alleine sind verdeutlichte die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss in einer kleinen Ansprache. „Die Tagespflege trägt zur Verbesserung der Situation von Dementen und ihren Angehörigen bei“, lobte sie die Arbeit der Einrichtung am Mittrops Hof. Für den Marathonradler Bader ging es nach dem Halt in Ahlen noch weiter nach Bielefeld und Münster.