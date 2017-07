Von Ralf Steinhorst

Eine engere Zusammenarbeit haben der Lunch Club und das Forum gegen Armut am Dienstag vertraglich besiegelt. Mit dem Kooperationsvertrag wollen beide Institutionen ihre Vernetzung inhaltlich konkretisieren.

„Diese Kooperation lag schon mehr als auf der Hand und war wirklich fällig“, war sich der Lunch Club Vorsitzende Markus Möhl sicher. Denn schließlich hätten beide Kooperationspartner die selben Themen. Wobei es letztlich auch darum gehen soll, dass sich beide zusammen auch in der Politik mehr Gehör verschaffen können. „Wir wollen die Stimme für die sozial schwachen Menschen in Ahlen bilden“, erklärte Sebastian Richter, Vorsitzender des Forums gegen Armut. Beide Vorsitzende sind im Sozialausschuss der Stadt vertreten und können so ihre Stimme einbringen.

Im praktischen Alltag wollen sich beide Einrichtungen zukünftig mehr austauschen und auf die Angebote des jeweils anderen hinweisen – sei es durch Auslegen von Informationsmaterial, sei es durch Aufhängen von Plakaten. Für beide ergibt sich daraus, dass die jeweiligen Klienten die Angebote des Kooperationspartners kennenlernen. Als Beispiel dienen die vom Forum gegen Armut mitorganisierten Sommer- und Winterfahrten für Kinder aus sozial schwachen Familien. „Das lässt sich gut verzahnen“, war Markus Möhl überzeugt, dass die Kooperation hilft, den Menschen die Angebote viel besser näher zu bringen. Sebastian Richter nannte es das Klettbänder-Prinzip: Man legt ein Klettband aus und hofft, dass Menschen aus der Zielgruppe daran kleben bleiben. Für ihn ist die Unterschrift unter die Rahmenvereinbarung die Erfüllung eines weiteren persönlichen Ziels.

Er hatte sich immer gewünscht, dass eine Schuldnerberatung für Hartz IV-Empfänger in Ahlen angesiedelt wird, was kurz vor der Umsetzung steht. Dass Fahrten für sozial schwache Menschen von allen sozialen Organisationen gemeinsam organisiert werden, ist schon erreicht. Man dürfe als Gesellschaft nicht so tun, als gebe es Armut nicht, betonten beide Vorsitzende. Vor allem Kinder könnten nichts dafür, wenn sie Opfer von Armut sind.