Von Ulrich Gösmann

Die Bewertung einer Standort-Aufgabe ist mitunter Sache des Standpunkts. Versicherte der AOK in Ahlen wird die Nachricht vom Rückzug ihrer Ortskrankenkasse aus dem Geschäftshaus an der Warendorfer Straße / Ecke Konrad-Adenauer-Ring aufschrecken.

Die AOK Nordwest sieht positive Zeichen einer Neuorganisation: „Immer mehr Versicherte erwarten nicht nur persönlich, sondern vermehrt über verschiedene digitale Wege, Kontakt mit uns aufnehmen zu können“, informiert Regionaldirektorin Anja Fischer am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Nächste direkte Anlaufstelle ist jetzt der Kundencenter an der Einsteinstraße in Beckum.

Die AOK plane, so Fischer, ihre digitalen Kanäle weiter auszubauen und moderne Lösungen für eine schnelle und mobile Kommunikation im Sinne des Kunden zu schaffen. Markenzeichen bleibe weiterhin eine gute Erreichbarkeit und ein hervorragender Service. „Auch wenn wir uns aus der Stadt Ahlen zurückziehen, werden wir in der Region auch zukünftig weiter präsent sein und zwar deutlich über dem Niveau der Wettbewerber“, so Fischer weiter.

Zu erreichen ist die AOK unter www.meineaok.de oder über die Gratis-Hotline 080 02 65 50 00.