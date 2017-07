Auch nach Schließung der Notunterkünfte bleibt der Arbeiter Samariterbund in Ahlen aktiv. Zusammen mit Chance e.V. hilft er geflüchteten Menschen mit fester Bleibeperspektive auf dem Weg in den Beruf.

Von Dierk Hartleb

An den Start gegangen ist „MaBia“ schon Anfang Mai. Hinter der eher nach Sonne, Strand und Meer klingenden Abkürzung verbirgt sich das technokratische Unwort „Marktorientierte Beschäftigungsintegration“ und die Zielgruppe sind bereits anerkannte Asylbewerber.

Ihr Büro haben Johanne Peter, Linda Altewische und Peter Runtenberg im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ). Alle drei kommen aus der Flüchtlingsarbeit. Das ist das Klientel, das sie auch in Ahlen im Auftrag des Vereins Chance e.V. betreuen. Der hat sich 1987 in Münster mit dem Schwerpunkt Beschäftigungsförderung für Menschen, die Probleme bei der Wiederbeschäftigung haben, wie etwa Haftentlassene.

„Wir kennen uns schon länger und arbeiten gut zusammen“, bestätigten Rainer Wick, Geschäftsführer von Chance e.V., und ASB-Geschäftsführer Dirk Winter. Zu Erinnerung: Der ASB hatte im August 2014 die Notunterkunft für Flüchtlinge in der Bodelschwinghschule errichtet und später noch die Notunterkunft an der Westfalenkaserne bis zur Auflösung im März bzw. April betreut. Seinerzeit hatte Winter bereits angekündigt, dass sich der ASB in Ahlen auch weiter engagieren werde.

„MaBia“ ist jetzt das erste Ergebnis dieser Ankündigung. Ziel ist es, geflüchteten Menschen mit fester Bleibeperspektive auf dem schwierigen Weg der beruflichen Integration zu begleiten. Das ist Aufgabe des Jobcenters, das bei der Vorstellung des Projekts in Person von Susanne Beier und Alexandra Wissel am Donnerstag mit am Tisch saß. Die Mitarbeiterinnen des Jobcenters sind für die Unterstützung bei der Begleitung der geflüchteten Menschen sehr dankbar. Zwar ist Chance e.V. nicht der einzige soziale Träger in Ahlen, der sich um die berufliche Integration dieser Zielgruppe kümmert, aber er übernimmt wichtige Aufgaben bei der Betreuung. „Für jeden Teilnehmer wird ein individueller Maßnahmenplan erstellt“, erläuterte Adri­ana Kerkgeers-Moormann, Abteilungsleiterin bei Chance e.V. Dazu gehört zum Beispiel die Vermittlung von Sprachkursen, Kinderbetreuung, das Trainieren von Bewerbungsgesprächen und vieles andere mehr. „Wir können aber keine Hausbesuche machen“, erklärt Susanne Beier, obwohl die Wohnsituation des Öfteren ein Problem darstellt.

Auf solche Situationen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Chance e.V. flexibler und unbürokratischer reagieren. Mit vielen Einrichtungen arbeite man bereits gut zusammen, stellte Johanne Peter fest. Das gelte auch für das Integrationsteam der Stadt, das durch Helen Pflüger vertreten war. Auch WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch freut sich über die neuen Untermieter im GDZ, sicherte der Beratungsstelle seine Unterstützung zum Beispiel beim Netzwerken und Kontakteknüpfen zu Unternehmen zu.