Fit hält auch seine Arbeit. Gerd Pollmeier hat den Hallenkomplex Brockmann übernommen, in dem zuletzt das Fitnessstudio „Come on“ Mieter war. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Zuletzt hatte sich das Fitnessstudio „Come­ on“ großflächig in der Fabrikationshalle eingerichtet. Nach dem Umzug in die Innenstadt stand sie leer. „Von außen hatte sie mir schon immer gefallen“, sagt Gerd Pollmeier. „Als ich das Schild gesehen habe, musste ich sie kaufen.“

Der Ahlener, der in Münster und Bielefeld die Meisterschule besuchte, kehrte im Jahre 2009 zurück in seine Heimatstadt und machte sich selbstständig. Seine erste Werkstatt richtete er auf dem Hof Nillies ein. Als Mieter. Hier entstand auch gleich die Rodelbahn, die zwei Jahre in Folge Blickfang auf dem „Ahlener Advent“ war – und dann sang- und klanglos verschwand. Vor zwei Jahren hatte sich Pollmeier noch einmal für ein Comeback stark gemacht. Vergebens.

Platzgründe nennt der 42-Jährige heute den Anlass, aus der Bauerschaft ins Gewerbegebiet gewechselt zu sein. Aus 300 Quadratmetern Werkstatt wurden 680. Der Zimmermeister ist jetzt auch Vermieter. Weitere 320 Quadratmeter Bürofläche hat der Holzbauer an einen anderen Betrieb untervermietet. Den hinteren Bereich der Brockmann-Hallen, in dem zuletzt eine Indoor-Minigolf-Anlage war, nutzt ein anderes Unternehmen.

Gerd Pollmeier deckt das komplette Zimmereiangebot ab – vom Holzrahmenbau über Dachgauben, Trockenbau, Wintergärten und Saunabau bis hin zu Fassaden. Die Auftragslage: „Gut.“ In diesen Tagen fertigte der Ahlener das Sitzmobiliar für die neue Gastronomie „Alte Liebe unser Keller“ am Markt, die an diesem Wochenende unter der Regie von Henning Gosda eröffnet.

Bisweilen noch Ein-Mann-Betrieb, will sich der Zimmermeister jetzt personell verstärken. Als künftiger Ar­beitgeber sucht er einen Gesellen.