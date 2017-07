Am Grab von Therese Münsterteicher auf dem Südfriedhof wurde gestern die Patenschaft für dessen Pflege von der Geschwister-Scholl-Schule an die Fritz-Winter-Gesamtschule übergeben.

Von Peter Schniederjürgen

Sie war einfach eine Freundin, aber eine, die auch in der schwierigsten aller Lebenslagen die Treue hielt: Therese Münsterteicher. „Sie war eine enge Vertraute der jüdischen Familie Moszkowicz, sie war auch die erste Station, die der spätere Ahlener Ehrenbürger Imo Moszkowicz nach der entsetzlichen Zeit auf Todesmärschen und in KZ’s ansteuerte“, erzählte Paula Rose, Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Schule, am Donnerstag auf dem Südfriedhof. Hier übergaben die Schülersprecher der aufgelösten Hauptschule ihre Patenschaft für das Grab der couragierten Frau an die Schüler der Fritz-Winter-Gesamtschule. Die setzen die Tradition der Grabpflege, zu der sich die Hauptschule 1999 verpflichtete, fort.

Therese Münsterteicher ließ sich weder von Drohungen noch von drakonischen Strafen abschrecken. Sie half der geliebten jüdischen Familie, gerade entgegen aller Widerstände. Sogar, als die Familie die erste Deportation in ein „Judenhaus“ nach Essen durchmachte, ließ die resolute Frau nicht locker. Sie brachte, meist nachts und an konspirativen Orten, was für die Moszkowicz lebenswichtig war, zum Teil im Bombenhagel, nach Essen. „Wir lernten sie nicht mehr persönlich kennen, aber die Großmutter einer Schülerin war mit Therese befreundet und hat uns von der lebenslustigen, fröhlichen Frau erzählt“, berichtete Paula Rose.

„Das ist erlebte Geschichte und ein Beweis ungeheuerer Zivilcourage“, betonte Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Er hob den hohen Stellenwert, den diese aktive Erinnerungsarbeit an den Ahlener Schulen genießt, hervor. „Wir sind stolz und freuen uns, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen“, bedankte sich Claudia Bu­chartows­ki, didaktische Leiterin der Fritz-Winter-Gesamtschule. Für Schulleiter Alois Brinkkötter steht Therese Münsterteicher exem­plarisch für den Widerstand im Dritten Reich: „Wir sehen in Therese Münsterteicher, dass auch der Einzelne sehr wohl etwas gegen den Naziterror machen konnte.“