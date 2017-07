Von Ralf Steinhorst

Mit liberalen Gesprächsabenden will der FDP-Ortsverband zukünftig seine Mitglieder und auch andere politikinteressierte Bürger in nicht lokalpolitischen Themen mitnehmen. Schatzmeister Dr. Walter Ide stellte das Konzept am Donnerstagabend im Restaurant „Geisthövel 800“ bei einer Mitgliederversammlung vor. Zudem berichtete der FDP-Kreisvorsitzende Markus Diekhoff von seinen ersten Tagen als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf.

„Wir wollen unseren Mitgliedern nicht nur die Mitarbeit, sondern auch Gesprächs- und Diskussionsstoff anbieten“, sagte der Ortsverbandsvorsitzende Eric Fellmann. Denn der Landtagswahlkampf sei auch insofern erfolgreich gewesen, dass neue Mitglieder gewonnen wurden und die Zahl jetzt bei 32 liegt – nachdem sie schon einmal auf 17 gefallen war. Deshalb stellte Dr. Walter Ide das neue Format der liberalen Gesprächsabende vor, das auch für Nichtparteimitglieder offen sein soll.

Ganz bewusst sollen dort Themen diskutiert werden, die nicht kommunalpolitisch gelagert sind. „Wir laufen von einem Wahlkampf zum anderen – da fehlt mir etwas“, will Dr. Walter Ide die politischen Themen entkrampfen. So werden in den offenen Runden auch die Fragestellungen aufgegriffen, warum man sich eigentlich den Liberalen angeschlossen hat oder mit ihnen sympathisiert. Es soll gestritten, aber auch geklärt werden können. Und nicht zuletzt geht es um das Kennenlernen untereinander. Geplant ist, immer mit einem Thema zu beginnen, wobei sich der Abend dann ganz frei entwickeln kann. Der erste Gesprächsabend ist für September vorgesehen, in einem Rhythmus von zwei Monaten soll er fortgesetzt werden.

Markus Diekhoff gab Einblicke in die ersten Tage der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf. Er selbst wird FDP-Obmann für die Themenbereiche Landwirtschaft, Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz und Verbraucherschutz. Der Landtagsabgeordnete schnitt einige Themen aus dem Koalitionsvertrag an. So soll ein Schließungsstopp für Förderschulen schnell umgesetzt werden. Er bat aber um Verständnis, dass das nicht überall gelingen werde, weil der Prozess der Schließungen zu weit fortgeschritten sei.

Zudem sollen Kitas finanziell so ausgestattet werden, dass auch Öffnungszeiten bis 22 Uhr möglich sind: „Wir müssen den Bereich Familie und Beruf besser miteinander verbinden.“ Auch soll durch Abbau von Bürokratie der Wirtschaftsstandort NRW nach vorne gebracht werden.