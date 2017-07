Keine Hinweise gab es am Freitagnachmittag zunächst auf die Identität der in der Werse aufgefundenen Frauenleiche. Die Feuerwehr setzte Taucher und eine Drohne ein. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Schreck am frühen Nachmittag am Werselauf: Beim Spaziergang entdeckte eine Spaziergängerin einen menschlichen Körper, der leblos im Wasser trieb. Nach Stunden der Ungewissheit klärte sich die Identität der Toten am frühen Abend auf. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine 80-jährige Ahlenerin. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Die Ermittlungen dauern an, hieß es auf Nachfrage aus der Leitstelle der Kreispolizeibehörde in Warendorf.

Die Passantin hatte um 14.31 Uhr über ein Anliegerhaus den Notruf gewählt. Erste Rettungskräfte trafen bereits wenige Minuten später an der Uhlandstraße ein. „Unsere Leute konnten das Opfer aus dem Wasser ziehen und an Land bringen“, so Ronald Pälmke, Einsatzleiter des ausgerückten Löschzugs der Hauptwache.

Die dazugerufene Polizei konnte auf den ersten Blick keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung feststellen. Nur, dass es sich dem Anschein nach um eine etwa über 70-jährige Frau handelt. Auch die erste Inaugenscheinnahme durch die aus Warendorf eingetroffenen Kräfte der Kriminalpolizei lieferten weder Ausweispapiere noch sonstige Hinweise auf die Identität.

Die Feuerwehr sperrte die Brücke über die Werse sowie die Parkzufahrten ab und leitete den Fuß- und Radfahrerverkehr um. Um weitere Informationen, vielleicht verlorene Papiere oder Ähnliches zu finden, setzte die Wehr eine Drohne ein. Mit ihr wurden Flussbett und Ufer abgeflogen. Zusätzlich un­tersuchte ein Feuerwehrtaucher das Gelände nach Hinweisen.

Zum Schutz des Opfers stellten die Wehrleute eine Sichtschutzwand auf.