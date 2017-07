Mit seinen Kolleginnen Angelika Schüttler (Tempelhof-Schöneberg) und Elke Zehetner (Penzberg) sowie dem Bürgermeister von Teltow, Thomas Schmidt, stieß Dr. Alexander Berger auf das Gelingen des 32. Ahlener Stadtfestes an (v.l.). Foto: Peter Harke

Ahlen -

Bevor sie renoviert wird, sollen die Ahlener es in ihrer guten Stube noch mal richtig krachen lassen. So der Wunsch von Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der am Freitagabend das 32. Stadtfest mit seinen Kollegen aus den Partnerstädten eröffnete.