FWG-Chef Heinrich Artmann verließ vorzeitig die Sitzung des Betriebsausschusses. Auch ohne ihn erhitzten sich die Gemüter an drei FWG-Anträgen zur Neuorganisation des Friedhofswesens.

Von Dierk Hartleb

Mit einem Kurzauftritt beendete der FWG-Fraktionsvorsitzende Heinrich Artmann am Donnerstagnachmittag seine Teilnahme am Betriebsausschuss. Die übrigen Mitglieder reagierten verschnupft und lehnten die von der FWG geforderte Verteuerung der Urnengräber zugunsten der Erdbestattungen mehrheitlich ab.

Jochen Rabe hatte es als Vorsitzender nicht leicht, bei den zum Teil konkurrierenden Geschäftsordnungsanträgen den Überblick zu behalten. Nachdem die SPD-Fraktion über den FWG-Antrag zur Einführung einer Friedhofsunterhaltungsgebühr, der Behandlung nicht verrotteter Urnen nach Ablauf der Ruhezeit und der Möglichkeit, zu Lebzeiten eine Grabstelle zu erwerben, getrennte Abstimmung verlangt hatte, beantragte der Antragsteller die Absetzung des Punktes, weil die von der Verwaltung erarbeitete Vorlage nicht der Intention entspreche. Das sah die große Mehrheit anders und votierte für Beratung. Verärgert kündigte Artmann an, die Kommunalaufsicht einschalten zu wollen.

Anders als von der FWG gefordert, hält die Fachverwaltung an der Kalkulation auf Grundlage von Äquivalenzziffern mit Hinweis auf die Gerichtsfestigkeit fest. Um dem Anliegen der FWG entgegenzukommen, hatte Peter Schneider als zuständiger Gruppenleiter dem Ausschuss eine Erhöhung der Äquivalenzziffer für ein Urnengrab vorgeschlagen, was im Ergebnis zu einer Verteuerung der Urnengräber geführt hätte. Doch SPD, Grüne und Linke bezweifelten, dass diese Erhöhung „gerechter“ sei und lehnten mit 8 : 7 den Vorschlag ab.

Für den Umgang mit Urnen nach Ablauf der Ruhezeit unterbreitete die Verwaltung den Mitgliedern des Gremiums den Vorschlag, im Boden bestattete Urnen in der Grabstelle zu belassen und tiefer beizusetzen; die Urnen aus Kolumbarien oder Urnennischen sollen an einem zentralen Ort der Stille aufbewahrt werden.

Eindringlich warnte Peter Schneider davor, dem Antragsbegehren der Freien Wähler zu folgen und den Erwerb von Wahlgrabstätten schon zu Lebzeiten zu ermöglichen. Die dadurch entstehenden Probleme und Kosten seien völlig unkalkulierbar, argumentierte er. So stehe die Stadt vor einem Dilemma, wenn der Besitzer seinen Wohnsitz womöglich ins Ausland verlege und für die Friedhofsverwaltung nicht mehr erreichbar sei. Das Grab dürfe dann zwar abgeräumt, aber nicht neu belegt werden, weil in jedem Fall die Ruhezeit von 30 Jahren zu beachten sei. Auch die Kosten für die Friedhofsunterhaltung seien für einen Zeitraum von 30 Jahren seriös nicht zu ermitteln. Eine jährliche Abrechnung per Gebührenbescheid ziehe einen hohen Verwaltungsaufwand nach sich. „Dann fordere ich schon heute zwei Stellen mehr“, meinte Schneider. Mit dem vorzeitigen Abgang hatte sich Artmann der Möglichkeit beraubt, sein Anliegen zu verdeutlichen. Der FWG-Antrag wurde insgesamt abgelehnt.