Von Ulrich Gösmann

Starre Außenfassade – flexibles Innenleben: Ein Hallenneubau passt sich im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld seinem Bedarf an. Die ersten Mieter sind in diesen Stunden eingezogen, um Fahrzeuge abzustellen oder Ware zwischenzulagern. Eine Marktlücke.

Die Idee sei ihm schon vor zehn Jahren gekommen, sagt der Investor, der namentlich nicht in die Öffentlichkeit treten will. 54 Jahre alt, aus einer Nachbargemeinde, habe er jetzt seine Idee in Ahlen verwirklicht. „Sie sprießen im Moment wie Pilze aus dem Boden“, lacht und weiß er. Ein Grund, warum seine Investition nicht nach Hamm geflossen sei. Dem Top-Favoriten seiner Standortanalyse. Dort waren andere schneller. Egal: Ahlen setzte sich gegenüber Bergkamen durch. Weil: größere Zielgruppe, interessanteres Umfeld. Die 3500 Quadratmeter Grunderwerb im Winkel von „Westfalen-Kaserne“ und Bahnlinie grenzt übrigens an das Grundstück, das für ein Event-Center in den Fokus gerückt ist. Kommt die Partyhalle, ist die Brache in ganzer Breite verbaut.

Die schlicht graue Lagerhalle verfügt über 16 Raumeinheiten von 4 mal 10,50 Meter. Wer will, kann die Kabinen nebenan oder dahinter gleich mit dazu buchen. Maximal sind 168 Quadratmeter Nutzfläche machbar. Sie sind über separate Sektionstore mit Schlupftüren erreichbar.

Sollte die Rechnung aufgehen und der Bedarf da sein, will der 54-Jährige auch noch in einen Anbau investieren. Platzreserven nach hinten gestatten eine Erweiterung um zwölf Einheiten. Die Mietflächen verstehen sich als reine Lagerflächen. Sei es für einen Oldtimer, einen Anhänger oder – wie einer der aktuellen Nutzer – als Zwischenlager für Ware, die in einem kleinen Store in der Fußgängerzone aktuell keinen Platz findet und ausgelagert werden muss.