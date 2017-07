Von Christian Feischen

Rockiger kann ein Start ins Stadtfest wohl kaum ausfallen: Das Trio „Mandowar“, Gil Ofarim mitsamt neu formierter Band sowie die Indie-Rocker „Who Killed Bruce Lee?“ sorgen am Freitagabend über vier Stunden lang für einen kräftig-lauten Feier-Auftakt. Und danach machen die Ahlener zu bekannten Hits der Coverband „80s Alive“ noch bis tief in die Nacht weiter Party.

Schon am frühen Abend füllt sich der Marktplatz, während die drei „Mandowar“-Musiker aus Wetzlar in Cowboy-Kluft mit eigenwilligen Coverversionen in der nahezu aberwitzigen Besetzung mit Gitarre, Mandoline und Ukulelen-Bass beste Unterhaltung liefern. „Ring Of Fire“ von Johnny Cash packen sie in einen Song mit „I Love Rock‘n Roll“ von Joan Jett. Und „Hell‘s Bells“ von „AC/DC“ klingt bei ihnen genauso country-rockig wie „Ghost Riders In The Sky“. „Eigentlich haben wir alle Songs selbst geschrieben“, scherzt Sänger und Gitarrist Nailz Hofmann zwischendurch, um dann sogar „Engel“ von „ Rammstein“ im Country-Arrangement anzustimmen. Das Publikum geht singend und applaudierend mit und beantwortet schließlich die Frage der Band, ob sie wieder nach Ahlen kommen dürfe, mit lauten „Ja!“-Rufen.

Fotostrecke: Ahlener Stadtfest am Freitagabend

Als anschließend Gil Ofarim die große Stadtfest-Bühne betritt, drängen sich dort bereits die Fans des Multitalents und „Let‘s Dance“-Siegers, um „Gil“ möglichst aus nächster Nähe zu erleben. Der wirbelt mit Songs aus 20 Jahren Musikerkarriere über die Bühne und überzeugt als Sänger und Gitarrist gleichermaßen. Ob Deutschrock-Songs wie „Seid ihr dabei?“ aus der Zeit mit seiner Band „Acht“, ein früher Hit wie „Round And Round“ oder das jüngst veröffentlichte, nachdenkliche „Still Here“ im Akustik-Sound: Begeisterten Applaus gibt‘s für jeden Song in Gil Ofarims Programm. Und spätestens bei der äußerst rockigen Interpretation des 70er-Jahre Ohrwurms „Hotel California“ mitsamt ausladenden Gitarrensoli, bei dem Ofarim im Zusammenspiel mit Gitarrist Stefan Meyer typische Rocker-Posen einnimmt, ist klar, dass Gil Ofarims Auftritt das Highlight des Abends ist. Hunderte tanzen, singen und klatschen da in Ahlens guter Stube mit.

„Das ist entspanntes Feiern, richtig toll!“, urteilt eine Gruppe Stadtfestbesucher am lauen Sommerabend, während sich Gil Ofarim auf der Bühne mehrmals bei den Ahlenern für die gute Stimmung bedankt. Als er zwischendurch seinen Zopf löst und mit offenen Haaren zu „So Beautiful“ weiterspielt, gibt‘s bei den vorwiegend weiblichen Fans vor der Bühne kaum ein Halten mehr. Im Duett mit „The Voice“-Sängerin Guila Wahn setzt er beim Stück „Sex On Fire“ stimmungsmäßig noch einen drauf, um sich dann mit zwei Zugaben nach über 90 Minuten Live-Programm zu verabschieden.

Mit noch lauteren Klängen als Ofarim machen „Who Killed Bruce Lee?“ nach einer kurzen Soundcheck-Unterbrechung am späteren Abend weiter. Das Indie-Rock-Quartett aus dem Libanon bringt kraftvolle mit Synthesizer-Klängen angereicherte moderne Gitarrenmusik auf die Bühne, wobei der wummernde Bass schon beim ersten Song „Wanna dance?“ so hoch ausgesteuert ist, dass die Luft zu vibrieren scheint. Bei den Stücken aus ihrer CD „Distant Rendezvous“ tanzen dennoch nicht wenige direkt vor der Bühne mit. Der charismatische Sänger und Frontmann Wassim Bou Malham weiß auch zu mitternächtlicher Stunde zum Mitmachen zu animieren, wobei „Who Killed Bruce Lee?“ mit einer zehnminütigen Version von „What It Is“ überzeugen - einem ihrer eingängigen Songs, der auch schon im letzten Jahr vor nur einer Handvoll Zuhörer ankam. Diesmal müssen „Who Killed Bruce Lee?“ nicht mit einer Fußball-Länderspielübertragung konkurrieren und treten vor großem Publikum auf. Das druckvolle Spiel der vier aus Beirut stammenden Musiker mit Elementen aus der arabischen Musik ist zwar nicht so massentauglich wie das einer Party-Coverband, doch stehen nach ihrem Auftritt ebenso wie bei Gil Ofarim die Fans Schlange, um Autogramme zu ergattern oder Erinnerungs-Selfies zu machen.

„Ihr seid doch noch nicht müde?“, fragt Moderator Lars Niermann, als er die Coverband „80s Alive“ ankündigt. Nein, das sind die Ahlener auch am frühen Samstagmorgen noch nicht. Wenn ein siebenköpfiges Ensemble einen gleich zu Anfang des nächtlichen Auftritts mit Falcos „Amadeus“ so richtig mitrocken lässt und dann 80er-Jahre-Hits in rasanter Abfolge mit Tanzeinlagen und den dazu passenden Kostümierungen bei Billy Idol-, Nena-, Whitney Houston- oder „U2“-Songs liefert, kann man bei der kurzweiligen popmusikalischen Reise zurück in die 1980er Jahre die Zeit schon mal vergessen.