Von Ulrich Gösmann

„Gegen Berlin können wir keine Kanäle bauen.“ Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, rief am Donnerstagnachmittag das jüngste Starkregenereignis in der Hauptstadt in Erinnerung. Das war Ende Juni. Zwei Tage vorher hatte er die Mitteilungsvorlage erstellt, in der er die Notwendigkeit einer Gefährdungs- und Risikoanalyse bei urbanen Sturzfluten für das Ahlener Stadtgebiet begründete (wir berichteten). Da habe er noch unter dem Eindruck der Großschadenslage im Ruhrgebiet gestanden.

Nein, Ahlen schwimmt nicht auf der Insel der Glückseligen. Trotz der vielen Maßnahmen, die nach dem Jahrhunderthochwasser im Mai 2001 getroffen worden seien, wie Döding beteuerte. Der technische Hochwasserschutz sei zwar abgeschlossen, Schwachstellen seien ausgemerzt und Renaturierungsflächen geschaffen worden. „Das geht uns aber nicht weit genug.“ Es sei ein Unterschied, ob Flüsse überliefen oder Starkregen in kurzer Zeit massiv auf Siedlungsfläche falle. „Wir müssen dem Bürger schützend zur Seite stehen.“ Ahlen sei durch die getroffenen Maßnahmen gut aufgestellt, müsse sich nun aber auch dem Aspekt urbaner Sturzfluten aktiv stellen. Mit eben einer Gefährdungs- und Risikoanalyse.

„Seit dem Hochwasserschutz macht das Hochwasser einen großen Bogen um Ahlen. Ist so mein Eindruck“, warf Dieter Bröer (Grüne) mit einem kurzen Aufheiterer in die Runde, um dann ernst nachzulegen, von einem Start-up-Unternehmen gehört zu haben, das mit Drohnen die Sache aus der Luft angehe. Bernd Döding berichtete über Modelle, die das Land NRW anbiete und fördere. Ein neues: das Hochwasserschutzmanagement. Ausgangspunkt sei eine Bestandsaufnahme, die Ortung möglicher Schwachpunkte, eine Simulation der Fließwege.

Die Werse ist nicht das Problem, wenn‘s regnet. Die Gefährdungsanalyse nimmt besiedelte Stadtgebiete ins Visier. Foto: Ulrich Gösmann Die Werse ist nicht das Problem, wenn‘s regnet. Die Gefährdungsanalyse nimmt besiedelte Stadtgebiete ins Visier. Foto: Ulrich Gösmann

Stadtbaurat Andreas Mentz sah einen ganz wichtigen Punkt im Kommunikationsprozess mit der Bürgerschaft. Hier müsse ein Umdenken stattfinden. Stichwort Anliegerstraßen. Sie könnten als Speicherraum genutzt werden. Was nicht funktioniere, wenn alles ebenerdig angelegt sei. Staupunkte müssten möglichst hoch stehen – etwa durch Borde, ganz gegen den Trend vieler neu geschaffener Siedlungen. Bei Einzelmaßnahmen wie der Genehmigung von Tiefgaragen werde schon jetzt darauf geachtet – und nicht erst auf Programme gewartet. Mentz: „Die fachliche Kenntnis ist da. Unsere Ingenieure haben das im Blick.“

Norbert Schwemmer (SPD) nahm die anstehende Kanalsanierung auf dem Westfalendamm zum Anlass, die Frage nach einem vielleicht noch größeren Sammelkanal zu stellen. Bernd Döding reagierte: „Wir werden das allein durch mehr Größe nicht in den Griff bekommen.“ Staue sich etwa die Werse, laufe auch im Kanal nichts mehr ab. „Alle Kanäle größer zu bauen, ist nicht die Lösung. Wo fangen wir da an, wo hören wir auf?“

Die Kosten für eine Risikoanalyse bezifferte der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe mit rund 50 000 Euro. Geld, das der Fachausschuss gut angelegt sah. Rudolf Jaschka (CDU): „Ein Gebot der Stunde. Ganz toll!“