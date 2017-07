Von Dierk Hartleb

Bekannt geworden ist Henning Wehland als Gründer und Frontmann der Rockband H-Blockx. Doch inzwischen geht der gebürtige Bonner, der in Münster aufwuchs, dort zur Schule ging, Abi machte und am Gymnasium Wolbeck die für ihren Crossover-Stil bekannte Band mit Schulfreunden gründete, musikalisch eigene Wege. Am heutigen Samstag steht er ab 21.30 Uhr auf der Stadtfestbühne, um Lieder seines ersten Solo-Albums „Der Letzte an der Bar“ vorzustellen.

„Klar, freue ich mich auf diesen Auftritt“, sagt Wehland im Telefongespräch. Er ist gespannt darauf, wie die Zuhörer in Ahlen auf seine deutschsprachigen Texte reagieren. Denn die meisten kennen Wehland, der seit 13 Jahren in Berlin lebt, und nach Münster zurückkehren würde, wenn er Oberbürgermeister würde – Markus Lewe soll sich ob dieser Ansage aber keine Sorgen machen, sagt er – noch aus seiner Zeit mit H-Blockx, die ausschließlich Englisch gesungen haben.

Die Qualitäten der deutschen Sprache entdeckt zu haben, verdankt er der 2007 begründeten Zusammenarbeit mit den „Söhnen Mannsheims“ und Xavier Naidoo, der auch auf dem Solo-Album mit Songs vertreten ist.

Von der Kritik an Naidoo wegen dessen Lieds „Marionetten“ und des Auftritts bei den Reichsbürgern sei er nicht so sehr betroffen. Als Sprössling eines linksliberalen Elternhauses könne er sich auch durchaus vorstellen, auf einer Anti-AfD-Kundgebung zu singen – dazu gab es jüngst in Münster gleich mehrmals Anlass.

Wenn der Titel seines Albums „Der Letzte an der Bar“ ein wenig nach Hemingway klingt, ist diese Analogie nicht intendiert. Aber die Gespräche am Tresen einer Kneipe hätten eine eigene Qualität. Eine Lieblings- oder Stammkneipe hat der Berliner deshalb nicht. Im Gegenteil findet er den häufigen Ortswechsel besonders spannend, weil er auf diese Weise ganz unterschiedlichen Menschen begegnet.

Und H-Blockx? „Im Moment kein Thema“, befindet der Mittvierziger. Eine Neuauflage sei zwar nicht ausgeschlossen, aber derzeit fühle keiner den Drang, die Gruppe wieder aufleben zu lassen und ins Studio, geschweige denn auf Tournee zu gehen. Aber wer weiß, was passiert, wenn Wehland wie angekündigt nach Münster zurückkommt.

Bevor es so weit ist, freuen sich die Stadtfestbesucher auf einen Deutsch singenden Henning Wehland, der seine eigene Band – und Bar – mitbringt.