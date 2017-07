Von Ralf Steinhorst

Auf ungewöhnliche Weise nahmen Bodo Kotzomb und Reinhard Frank den Weg von Ahlens brandenburgischer Partnerstadt Teltow zum Stadtfest in Angriff. Nicht im Zug, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Rad machten sie sich bereits am Dienstagmorgen auf in Richtung Münsterland. Nach 333,3 gefahrenen Kilometern kamen sie am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Marktplatz an.

Dort wurden sie von Mitgliedern des Ahlener Städtepartnerschaftsvereins am Café „Stubs“ erwartet und mit Schmalzstullen und Getränken versorgt. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt wollte eigentlich auch zum Empfangskomitee gehören, steckte aber noch auf der Autobahn fest. „Wäre er mit dem Fahrrad gefahren, wäre er längst hier“, konnte sich Reinhard Frank einen humorigen Seitenhieb nicht verkneifen.

Dritter im Team war Winfried Soßna, der mit einem Wohnmobil das Begleitfahrzeug bildete, das auf wenigen Teilstrecken auch als Beförderungsmittel für die beiden Radler diente, um pünktlich in Ahlen anzukommen. Für Bodo Kodzomb schloss sich damit ein Kreis. Denn auch die beiden anderen Teltower Partnerstädte Gonfreville l’Orcher in der französischen Normandie als auch Żagań in Polen hat er schon auf der Leeze angesteuert.

Hungrig, durstig, schwitzig und überglücklich sind Reinhard Frank (links) und Bodo Kotzomb (rechts) in Ahlen angekommen. Unterstützt wurden sie von Winfried Soßna (Mitte), der das Wohnmobil als Begleitfahrzeug steuerte. Foto: Ralf Steinhorst Hungrig, durstig, schwitzig und überglücklich sind Reinhard Frank (links) und Bodo Kotzomb (rechts) in Ahlen angekommen. Unterstützt wurden sie von Winfried Soßna (Mitte), der das Wohnmobil als Begleitfahrzeug steuerte. Foto: Ralf Steinhorst

Immer mit dabei in der Fahrradtasche war das Wegebuch, das die Tour dokumentierte. Es war zudem eine Art „Goldenes Buch der Tour“, in denen sich die vielen Menschen verewigt haben, die Bodo Kotzomb und Reinhard Frank unterwegs getroffen haben. Denn auch der Weg war das Ziel, das Treffen von Menschen ein wichtiger Bestandteil der Fahrt. So landeten schließlich auch die Einträge von Kanadiern und Norwegern im Wegebuch, dass nach Rückkehr in Teltow noch mit Fotos ergänzt wird. In Teltow wird es erst noch vom Städtepartnerschaftsverein „Teltow ohne Grenzen“ genutzt, dem beide Radler angehören. Später wird es dann vielleicht Bestandteil des Heimatmuseums, aber das ist noch nicht entschieden.

" „Hungrig, durstig, schwitzig und freudig erregt, dass wir so empfangen werden.“ Reinhard Frank "

Die Route führte über Klein Mühlingen, wo das Friedensfahrtmuseum besucht wurde, Wernigerode im Harz, Einbeck und Paderborn nach Ahlen. Geschlafen wurde im Wohnmobil, das mit 8,50 Meter Länge sogar eine Fahrradgarage hatte. Hallen- und Freibäder waren willkommen für die abendliche Dusche. Überall wurden die Radler gut aufgenommen, in Bad Driburg haben sie sogar eine Massage spendiert bekommen. Pannen gab es keine, das Wetter passte auch. Und wie war das Gefühl bei der Ankunft in Ahlen? „Hungrig, durstig, schwitzig und freudig erregt, dass wir so empfangen werden“, lächelte Reinhard Frank. Mit dem Wissen, dass die drei Tage auf dem Ahlener Stadtfest werden entspannt werden. Schließlich besuchen sie das Fest nicht das erste Mal – wenn auch vormals nicht mit dem Fahrrad.