Familienprogramm, das sich sehen lassen kann: Feuer steckt am Samstagnachmittag drin, Akrobatik und jede Menge Spaß.

Von Christian Feischen

Mit rockigen Klängen neben Akrobatik, Slapstick neben poetischen Momenten und viel Tanz im abwechslungsreichen Familienprogramm schließt sich der Stadtfest-Samstagnachmittag beinahe nahtlos an den Freitagabend an: Das Kölner Quartett „ Pelemele“ macht den sonnenbeschienenen temperamentvollen Auftakt – als Rockband für Kinder. Die haben zusammen mit Eltern und Geschwistern sogleich sichtlich Spaß an den Mitmach-Liedern, bei denen sie zum Luftgitarre spielen auf die Bühne kommen, beim rockigen „Dynamit“-Lied mit ganz hoher und dann wieder ganz tiefer Singstimme musikalisch Achterbahn fahren oder beim Elefantentanz kräftig im Rhythmus mitstampfen.

Fotostrecke: Ahlener Stadtfest am Samstagnachmittag Fotostrecke Foto: Christian Feischen / Peter Harke

Gegen Ende des unterhaltsamen „Pelemele“-Auftritts kündigt Moderatorin Jenny Heimann eine besondere Zeugnisvergabe an, die nichts mit Schulnoten zu tun hat. Die Ahlener Viertklässler haben sich nämlich ihr „Kulturstrolch“-Diplom verdient, weil sie innerhalb von drei Jahren mehr als sechs Kultureinrichtungen besucht haben. Zusammen mit dem Kulturausschussvorsitzenden Matthias Harman genießen einige Kinder stellvertretend für alle Grundschüler auf der Stadtfestbühne, wie „Pelemele“ ihnen zu Ehren den Rock-Song „Ich bin ein Kulturstrolch“ spielen.

Poetisch und ruhig ist dagegen die Aufführung „Der Vogel des Monsieur Prévert“ der Hör- und Schaubühne aus Stuttgart. Teils pantomimisch angelegt, stellen die Schauspieler Sasha Bufe als Dichter Jaqcues Prévert und Suzan Smadi als laut plärrende Madame Florence in imposanter Kostümierung und voller Ästhetik dar, dass Geduld und Hingabe nötig sind, um Kunst zu schaffen – und nicht die Gier nach Ruhm und Geld.

Ein Stück Sommer – poetisch schön. Foto: Peter Harke Ein Stück Sommer – poetisch schön. Foto: Peter Harke

Als dann die kurzweilige „Juk-Haus-Show“ mit Akrobatik, Hip Hop und Rap steigt, dargeboten von sieben flott aufeinanderfolgenden Jugendgruppen, kommen immer mehr Besucher auf den Marktplatz. Die Jüngsten vom „Zirkus Piccolino“ überzeugen genauso wie die „Diversity Dance Group“ oder die beiden Rapper „Kid Keno“ und „MC Sam“, die zugleich gesanglich beeindrucken.

Das bunte Finale der Juk-Haus-Aufführung, bei dem die jungen Zuschauer begeistert mit farbenfrohen Luftballons im Takt der Musik winken, sorgt für den fliegenden Wechsel zu den „Flying Dutchmen“. Die Mischung aus Clownerie und Akrobatik der beiden Straßenkünstler kommt bei Jung und Alt an. Es macht nicht nur Spaß, dem Artistenduo beim Jonglieren oder halsbrecherisch wirkenden Einradfahren zuzusehen. Zwischendurch darf der eine oder andere Zuschauer Jean-Michel Paré und Michiel Hesseling assistieren, was für so manchen Lacher sorgt. Beim unterhaltsamen Programm, zu dem ganze Familien gekommen sind, gibt es immer wieder großen Zwischenapplaus.

Sechs „Kulturstrolche“ mit Band, Moderatorin und Kulturausschussvorsitzendem. Foto: Christian Feischen Sechs „Kulturstrolche“ mit Band, Moderatorin und Kulturausschussvorsitzendem. Foto: Christian Feischen

Als die „Dance Company“ der Fritz-Winter-Gesamtschule unter Leitung von Anke Gutsche am späten Nachmittag die Stadtfest-Bühne betritt, sind schon beachtlich viele Stadtfest-Besucher auf dem Marktplatz, die vor dem Abendprogramm die eindrucksvollen selbstentwickelten Choreographien der jungen Talente nicht verpassen wollen. Schließlich lautet das Motto „Ahlen tanzt!“