Ein brennender Pkw schreckte in der Nacht zu Sonntag gegen 1.20 Uhr einen Anwohner der Hans-Böckler-Straße auf. Der Peugeot, so die Polizei, habe mit eigenen Mitteln gelöscht werden können. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, die Ermittlungen zur Brandursache dauern zur Zeit noch an.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer: 0 25 81 / 94 10 00, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de.