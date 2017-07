Von Dierk Hartleb

Für ihr Gastgeschenk hatten die Differdinger einen Lkw mit Anhänger gechartert. Auf der Ladefläche eine 35 Jahre alte Sumpfeiche, die die besten Voraussetzungen für den Platz der Städtepartnerschaft an der Friedrich-Ebert-Sporthalle mitbringt. Das Gelände steht bei Regen nämlich schnell unter Wasser, wie Stadtpressesprecher Frank Merschhaus anmerkte.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger begrüßte zum G 5-Treffen in Ahlen seine Kollegen aus Tempelhof-Schöneberg in Berlin, Differdingen, Teltow und Penzberg, Angelika Schöttler, Roberto Traversini, Thomas Schmidt und Elke Zehetner. Über deren Anwesenheit er sich besonders freue. Gelte es doch, verschiedene Jubiläen zu feiern: Das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Differdingen, das Silberjubiläum mit Teltow und die vor zehn Jahren besiegelte Partnerschaft mit Penzberg.

Fotostrecke: Platz der Städtepartner Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

Anders als zeitgleich bei G 20 in Hamburg verständen es die Ahlener und ihre Gäste, miteinander friedlich zu feiern. „Europa ist mehr als nur eine Wirtschafts- und Währungsunion“, meinte Alexander Berger, sondern werde in den Kommunen gelebt. An diesem Platz werde deutsche Geschichte ablesbar. Zudem brach der Bürgermeister eine Lanze für die deutsch-deutschen Partnerschaften, die die Stadt unterhält. Seine Bitte an die Berliner, den Schilderbaum auf dem Platz doch um einen Wegweiser nach Tempelhof-Schöneberg zu ergänzen, verband er mit der Zusage, dass sich beide Seiten über den Abschluss der Partnerschaft vor 54 oder 56 Jahren sicherlich einigen würden. „Die Urkunde ist verloren gegangen“, meinte Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und klang mäßig zerknirscht.

Stadtbaurat Andreas Mentz übernahm es, den zahlreichen Teilnehmern der Jubiläumsfeier, die unter freiem Himmel stattfand, das städtebauliche Konzept für den neuen Platz vorzustellen. Bescheiden merkte er an, dass die Stadtplanung nur für die Steine zuständig sei. Wichtiger sei, dass sich die Menschen begegneten. Für Teltows ersten Bürger Thomas Schmidt hatte ein Stück Betonmauer allerdings einen besonderen Stellenwert: „Ich bin 100 Meter von der Mauer entfernt aufgewachsen“, stellte er fest. Deshalb habe für ihn das Stück Berliner Mauer, für dessen Aufstellung in Ahlen sich das Ehepaar Mechtild und Dieter Massin verdient gemacht hätte, einen hohen emotionalen Stellenwert. In diesem Zusammenhang dankte Schmidt auch dem früheren Bürgermeister Benedikt Ruhmöller für dessen Engagement in dieser Sache.

Alain Gamper legte als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins „Teltow ohne Grenzen“ den Ahlenern die Ausrichtung eines Fußballturniers für Jugendliche aus den Partnerstädten aller Partnerstädte im kommenden Jahr 2018 ans Herz.

Auch für Roberto Traversini aus Differdingen war der Festakt ein stark von Emotionen geprägter Moment. Es sei für ihn als gebürtigem Italiener nicht leicht, deutsch zu sprechen. Aber er sei stolz darauf, in der 1000-jährigen Geschichte der erste zu sein, als Angehöriger von Einwanderern zum Bürgermeister einer luxemburgischen Stadt gewählt worden zu sein. Mit Ahlen verbinde seine Stadt auch der große Anteil von Migranten, der 58 Prozent – von den 111 Nationen stellen die Portugiesen den größten Anteil – betrage. „Wir leben ganz gut miteinander“, bilanzierte Roberto Traversini.

„Wir nehmen immer ein paar Ideen mit aus Ahlen“, zog Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler ihr Fazit der Partnerschaftsbegegnungen in Ahlen. Elke Zehetner aus Penzberg dankte der Stadt für die Ausrichtung des großen Jubiläumstreffens und den Gastgebern für die Gastfreundschaft.

Für den Städtepartnerschaftsverein Ahlen überreichte dessen Vorsitzender Alois Steinkamp eine mit dem Ahlener Marktplatz und den jeweiligen Wappen der fünf Partnerstädte gestaltete Schiefertafel an die Leiter der offiziellen Delegationen. Als Erinnerung an die Jubiläumsfeier überreichte Alexander Berger seinen Kollegen jeweils ein Bild mit von Martin Hatscher gestalteten Stadtmotiven.