Von Sabine Tegeler

Bevor es musikalisch wird, erst mal eben ein Lob aus rein subjektiv-weiblicher Sicht: Das ist was fürs Auge, liebe Stadtfestmacher. Erst am Freitag der langmähnig-charmante, kraftstrotzende Gil Ofarim, dann am Samstag „Psycho Sexy“ mit Sänger Ivica Hirnstajn, dessen tätowierter Sex-Appeal locker mit dem eines Anthony Kiddies mithalten kann, und ein Henning Wehland, der mit angegrauten Haaren, angerauter Stimme und durchgeschwitztem Hemd der „Letzte an der Bar“ ist – die Frauen im Publikum kommen wahrlich auf ihre Kosten.

„Psycho Sexy“ eröffnen als Tribute an die „Red Hot Chili Peppers“ am Samstag das Abendprogramm rockig-punkig und mit einer unglaublich großen Nähe zum Original. Die Stimme von Ivica Hirnstajn ist sogar besser als die von Kiddies und die Stücke gehen all jenen, die schon in den 90ern zu „Give It Away“ abgerockt haben, in die Beine und ins Herz. An den Kindern im Publikum ist zu sehen, wie alt die Fans von damals heute sind. Jung genug jedenfalls, um bei den Megahits „Californication“ und „Suck My Kiss“ textsicher mitzusingen und zu tanzen. Ein gelungener Einstieg in den Samstagabend.

Geht da noch mehr? Und ob! Den absoluten musikalischen Höhepunkt des Stadtfests 2017 bietet Henning Wehland zusammen mit seiner Band und Rocko und Esay. Die beiden kongenialen Rapper und Beatboxer aus Kassel zusammen mit dem rauchig-warmherzigen Wahlberliner, Top-Musiker an den Instrumenten und eine Theke auf der Bühne – besser geht‘s nicht. Mehrere Tausend schwofen mit dem „Letzten an der Bar“, tauchen ein in die Nacht der Begegnungen, lassen sich mitreißen: „Tanz um dein Leben“ wird zum Programm. Die Hände recken sich in den Himmel, Ahlen singt mit und Henning Wehland geht das ans Herz: „Wir haben noch nie vor einem solchen Publikum gespielt“, verweist er das Münsteraner Stadtfest auf die hinteren Plätze. Nur richtig, dass er die Zeile aus „Panzer“ („Ich bin ein Einzelkämpfer, so einen tötet man nicht) anpasst: „In Ahlen sterben Einzelkämpfer nicht.“

Das generationen- und nationenübergreifende begeisterte Publikums dankt‘s diesen musikalischen Heroen auf der Bühne mit Ohoho-Chören und nicht enden wollenden Zugaberufen. Voll verdient Henning Wehland, du Mann a u f der Bar.

Dieser Auftritt kann nicht getoppt werden. Wie soll DJ Martin T. mit seinem Independent-Hollywood-Programm jetzt diese geile Stimmung halten? Sorge unbegründet. Er kann es. Zusammen mit Kollege DJ Matze am Pult geht Martin Temme so aus sich raus, wie ihn zuvor noch kein Faltenwurf-Besucher gesehen hat. Bei Klassikern wie „In Zaire“, „Don‘t You Forget About Me“ und Rammsteins „Engel“ sind ratzfatz Tänzerinnen und Tänzer mit auf der Bühne. Hier wird jeder kurzzeitig zum Star – auch der Luftgitarren-Rocker in Tracht aus der Partnerstadt Penzberg. „Verdamp lang her“ und „Tage wie diese“ und es gibt kein Halten mehr.

Eine perfekte Stadtfest­nacht, denn jetzt ist Zeit, um von viel guter Musik beseelt noch ein Getränk zu holen, einen Happen zu essen und in fröhlicher Runde zu feiern. Ach ja, da spielt ja noch „Five Minutes Left“ als letzte Partyband. Allerdings zu lustlos und unoriginell, um noch mal vor der Bühne richtig abzugehen. Dann lieber mit den Freunden noch ein Schwätzchen halten.