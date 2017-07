Von Ralf Steinhorst

Diese Menschen sind einfach anders – so jedenfalls sah sich die Abiturientia des Gymnasiums St. Michael selbst. Während sie im Eröffnungsfilm beim Abi­ball zeigten, dass sie schon in der Mottowoche der Schule ordentlich feierten, setzten sie das am Samstagabend in der Stadthalle fort.

Mit Bühnenprogramm und Filmbeiträgen verabschiedeten sich die sechs ersten Leistungskurse aus ihrer Schullaufbahn. Unter dem Titel „Faust neu verfilmt – eine No budget Produktion“ hatte der Deutsch-Leistungskurs einen Drehtag eingelegt und seine Sicht der Dinge zu Goethes Faust verfilmt – was LK-Lehrer Christian Thelen zu der Aussage brachte, sein Kurs sei schon richtig cool gewesen.

Der Biologie-LK ließ Kursleiter Christian Gebracht im Activity-Spiel gegen seinen Bio-Kollegen Sven Kirchner antreten, um aus pantomimischen Darstellungen der Schüler Begriffe wie Zellteilung oder Reizreaktionsschema, abzuleiten. Das brachte beide Fachlehrer ins Schwitzen. Als Lohn erhielt Christian Gebracht ein vom Kurs selbst gebasteltes Familienspiel, dessen Figuren die Schüler des Leistungskurses darstellten.

Auch Englisch-LK Lehrerin Doris Fiedler durfte quizzen und die Fragen ihres „Kuchen-LK“ beantworten. Dabei schlug sie sich tapfer, die richtige Beantwortung von sechs der neun Fragen brachten ihr das Schülerurteil „souverän Platz eins“ ein.

Die Moderatoren Franziska Hoppe und Johannes Kraemer streuten zum Amüsement der Gäste noch drei „Wetten, dass...“-Disziplinen ein, in denen sich die Lehrer Sven Kirchner und Sebastian Maiworm gegen die Schüler Maximilian Schnieders und Julien Bönisch im Armdrücken beweisen mussten. Schulleiterin Mechtild Frisch musste Kinderfotos ihrem Lehrerkollegium zuordnen. Ihrer Bitte nach einem Publikumsjoker entsprachen die Moderatoren nicht, sie musste alleine ran. Anja Günther und Michael Janssen durften dann ihre Körperbeherrschung mit einem Hula-Hoop-Reifen zeigen.

Einen Einblick in das Innenleben eines Mathe-LK zeigten die Schüler in filmischer Weise und prämierten Lehrer Henrik Reinke für seine schauspielerische Leistung mit einem Oscar.

„Wer wird Metapher?“ hieß das Quizspiel, das Deutsch-LK Lehrerin Sabine Katzwinkel-Breer meistern musste, bis sie die nötigen Buchstaben für ihr Geschenk, ein Rosenbaum mit Abschiedsbriefen ihrer Schüler versehen, gewonnen hatte.

„Nerds sind wir nicht – wir haben auch zwischenmenschlich einiges drauf“, räumte Kurssprecher Jonas Vienhues ein Vorurteil aus, gab aber zu, dass das Klischee, Informatiker seien faul, stimme. Mit der internetfähigen Lernplattform banden sie den Saal in ihr Spiel mit ein. Besinnlich wurde es dann am Ende, als Daniela Elberg ihren Poetry Slam „Wir packen unsere Koffer und ziehen weiter“ vortrug.