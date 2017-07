Am Rande des Ahlener Stadtfestes flogen am Wochenende die Fäuste. Passanten wurden zu Boden gestreckt, auf der Warendorfer Straße mit einem Messer bedroht. Hier die Stadtfest-Bilanz der Polizei:

Mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung nahm die Polizei am Wochenende in Ahlen auf. Am frühen Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr sollen drei Männer einen 18-jährigen Ahlener auf dem Stadtfest angegriffen haben. Dem sei eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Der Heranwachsende sei auch zu Boden gestoßen sein. Als ihm Freunde zu Hilfe kommen wollten, seien die Tatverdächtigen geflüchtet. Es soll sich um einen 20-jährigen Ahlener und zwei Begleitern handeln.

Gruppe attackierte Jugendlichee

Am Samstag gegen 22.30 Uhr ging ein 17-jähriger Ahlener die Küfergasse entlang. Als der Jugendliche in die Wilhelmstraße einbog, kamen ihm aus Richtung Marktplatz mehrere Unbekannte entgegen. Einer aus dieser Gruppe soll den Ahlener angerempelt und ein weiterer auf ihn eingeschlagen haben. Durch den Stoß soll der Jugendliche mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen sein. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben des Geschädigten seien die Unbekannten schwarz gekleidet gewesen und hätten schwarze Haare gehabt. Drei von ihnen hätten auch schwarze Kappen auf dem Kopf getragen.

Gegen 23.50 Uhr soll ein 21-jähriger Hammer auf dem Stadtfest zwei junge Männer angegriffen haben. Der Tatverdächtige soll zunächst auf einen 21-jährigen Ahlener eingeschlagen haben, so dass dieser zu Boden gegangen sei. Als ihm sein 20-jähriger Begleiter zur Hilfe kommen wollte, soll der Hammer auf ihn eingeschlagen haben. Rettungskräfte brachten den verletzten 20-jährigen Ahlener zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Polizei streckt Aggressor zu Boden

Am Sonntag gegen 20.55 Uhr soll ein 52-jähriger Ahlener mehrere Passanten auf der Warendorfer Straße bedroht haben. Dabei habe er ein aufgeklapptes Messer mit sich geführt, dass er in ein Armband am Arm geschoben hatte. Zwei Jugendliche, die der alkoholisierte Ahlener provoziert haben soll, informierten die Polizei. Diese traf den Tatverdächtigen auf der Warendorfer Straße an und streckten ihn zu Boden. Anschließend nahmen sie den 52-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache.

Die Polizei nahm anlässlich des Stadtfestes noch Strafanzeigen wegen des Diebstahls eines Fahrrads und zweier Geldbörsen auf. Sie unterstützte Rettungskräfte bei einer hilflosen Person, forderte einen Rettungswagen für eine stark alkoholisierte Besucher an und erteilte zwei Platzverweise.