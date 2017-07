Von Peter Schniederjürgen

„Schön, dass wir die Realschule hatten und danke für die Menschen, die wir kennenlernten und die Erfahrungen die wir sammeln konnten.“ Mit diesen Worten schloss Fabian Blech, kommissarischer Leiter der nun in der Sekundarschule aufgegangen Städtischen Realschule seine Rede bei den Feierlichkeiten am Freitagnachmittag. Sie bildeten den offiziellen Abschluss eines 53 Jahre umfassenden Kapitels Ahlener Schulgeschichte und -geschichten.

Dem generellen Überblick über dieses gute halbe Jahrhundert gab die Diaschau von Renate König und Hety Rehbaum. Die beiden Urgesteine der Realschule erzählten Anekdoten und plauderten manches aus „dem Nähkästchen“. Angefangen mit den frühen Bildern aus der Mitte der 1960er Jahre gab es immer die passenden Kommentare zum Bild – eine kleine Zeitreise durch ein wichtiges Kapitel der Ahlener Bildungslandschaft.

Den Faden spann Bürgermeister Dr. Alexander Berger gern weiter. Er berichtete von den Problemen der damaligen Handwerker. Sie suchten – wie heute – Nachwuchs. „Das zweigleisige Bildungssystem, Gymnasium für die Bürgerkinder und Volksschule für die der Arbeiter, reichte nicht mehr. So wurde der Bau und Betrieb der Realschule beschlossen“, berichtete der Bürgermeister. Dabei begrüßte er auch einen der geistigen Väter der Realschule: Altbürgermeister und Ehrenbürger Herbert Faust. Die Schule erreichte 1998 ihren Höhepunkt mit 215 Neuanmeldungen. Aus dem einstigen Neuling war da eine Säule der städtischen Bildungslandschaft geworden. „Das wäre nach heutigem Maßstab siebenzügig“, erklärte Berger. Er unterstrich die unglaubliche Leistung, die Fabian Blech mit seinem immer weiter eingedampften Kollegium an dem jüngst entlassenen letzten Realschuljahrgang geleistet hat. „Sie bleiben zum Glück der Stadt und der nachfolgenden Sekundarschule erhalten und das ist ein Gewinn für Stadt und Schule“, dankte Dr. Berger, Leitung und Kollegium für die aufopfernde Arbeit.

Sehr sportlich nahm Fabian Blech den Wechsel. Er betonte die Möglichkeiten, die in der Sekundarschule liegen und unterstrich die buchstäbliche Nachhaltigkeit im Wirken der Realschule. „Unsere Schüler geben die Werte dieser Schule an ihre Kinder und Untergebenen weiter, Ex-Lehrer wirken als Multiplikatoren. So bleibt die Realschule bestehen in den Herzen und Köpfen derer, die hier arbeiteten, lernten und lehrten“, hob Fabian Blech hervor. Für ihn sei es müßig über den Willen der Politik zu lamentieren, besser sei es, die Werte und Stärken mitzunehmen und zum Nutzen aller einzusetzen – wie das transkontinentale Wirken der Buddy-Idee. Sie reiche buchstäblich vom Klassenzimmer bis ins tansanische Bagamoyo. „Die Science Buddys brachten mehr als nur Licht nach Afrika“, erinnerte Blech.

Mit der Darbietung des Ex-Realschülers und Freizeit-Pianisten Tugay Merdivan begann der musikalische Part der Feier. Die Gäste aus Bagmoyo, John und Nkwabi, betrieben das „Warm up“ der Gäste und die 2016er Abschussschülerin Bianca-Alexandra Veliscu bezauberte mit ihrem Gesang. Schließlich spielte die Lehrerband „54“ zwei Klassiker aus der Gründungszeit der Schule.