„Absender unbekannt“: Wer hat Rita bloß diese wunderschönen Liebesbriefe geschrieben? Am Ende des Stücks vom „Kazibaze Theater“ stellt sich heraus, dass es Fritz, der Postbote, war.

Von Martin Feldhaus

Als die „ Marc Summer Band“ musikalisch den „Space Cowboy“ hochleben lässt und eine „Wonderwall“ errichtet, schlürfen viele Ahlener am Sonntagnachmittag derweil einen eiskalten Rosé oder Weißwein. Während die Sonne auf die gute Stube knallt, lassen sie es sich beim Ausklang des 32. Stadtfestes so richtig gut gehen und genießen karibisches Flair, Musik, Kultur und kulinarische Gaumenfreuden.

Münsterland oder Ur­laubs­paradies? So richtig weiß man es am Stadtfestsonntag nicht. Die über dem Marktplatz hängenden Luftmatratzen sprechen eher für einen entspannten Strandurlaub. Aber auch für ein Open-Air-Programm beim Stadtfest kann das Wetter nicht besser sein. Bei strahlendem Sonnenschein jagt ein Höhepunkt den nächsten und lockt am Familientag noch einmal zahlreiche Besucher zum Stadtfest.

Los geht es am Mittag, im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst, mit den ganz Kleinen. „Flash mich“ von Mark Forster führt die zweite Klasse der Don-Bosco-Grundschule auf und sorgt dafür, dass viele Zuschauer tatsächlich schon früh „geflasht“ sind. Die Darbietung stimmt auf einen heißen Tag ein, der mächtig Laune macht. Danach stürmen die 17 „Gewitterhexen“ von der Marienschule die Bühne und führen mit ihren Besen einen schweißtreibenden Tanz auf. „Das sind die Gewitterhexen, die sich auf die Wolken setzen“, singen sie. Wolken? Falls welche im Anmarsch auf Ahlen gewesen sein sollten, dürften die kleinen Hexen sie spätestens mit ihrem Auftritt wieder verjagt haben.

Und so kann es trocken und feurig weitergehen. Womit? „Jetzt kommt ein echter Stadtfest-Dinosaurier“, kündigt Moderatorin Jenny Heimann ein Unterhaltungsduo der Extraklasse an. Die „Flying Dutchmen“, die zum ersten Mal 1992 auf dem Stadtfest waren, lassen diesen vollmundigen Worten auch Taten folgen. Einfach nur gucken ist hier nicht: Immer wieder beziehen Michiel Hesseling und Jean-Michel Paré Zuschauer in ihre mehrsprachige Jonglage-und Akrobatik-Show ein. Mal auf Englisch, mal auf Deutsch mit einem charmanten Akzent à la Rudi Carrell: Ahlen und die „Fliegenden Holländer“, das ist eine ewig währende Liebe.

Mächtig punkten können beim Nachwuchs aber auch die Darsteller vom „Kazibaze Theater“. In dem Stück „Absender unbekannt“ erzählen sie die Geschichte von Rita, die sich nichts sehnlicher wünscht, als einen richtigen Brief zu bekommen. Den erhält sie auch eines Tages. Aber von wem? Bei der Suche nach dem Verfasser der poetischen Zeilen rücken die Kids ganz nah an die Bühne heran und wirken lautstark bei der Aufklärung mit. Niemand anderer als Fritz, der Postbote, hat die Briefe geschrieben und abgeschickt.

Aber nicht nur Theater und Akrobatik sind am Sonntag gefragt, auch die Musikliebhaber kommen keineswegs zu kurz. Muss ein Orchester immer nur klassische Musik spielen? Ganz und gar nicht. Den Beweis dafür liefert den Stadtfestbesuchern das Orchester des Städtischen Gymnasiums. Mit dabei haben die 30 jungen Musiker zahlreiche aktuelle Hits und Evergreens. Von „Eye Of The Tiger“ bis hin zu „What Is Love“ intonieren sie unter der Leitung von Peter Dermann einen Hit nach dem anderen und begeistern dabei Groß und Klein. „Was ich von euch gehört habe, nennen wir im Radio den besten Mix“, ist Jenny Heimann nach dem Auftritt voll des Lobes.

Den besten Mix hat im Anschluss auch die eingangs erwähnte „Marc Summer Band“ drauf. Sommerliche Klänge in allen Facetten lassen die Herzen höher schlagen und sind nach Ansicht vieler Zuschauer zu früh vorbei. Sie stehen am Ende eines Stadtfestsonntages, der besser kaum hätte verlaufen können.