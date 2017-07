Von Peter Schniederjürgen

Das Kuscheltierfliegen des Modellflugclubs Ahlen ist immer wieder ein Anziehungspunkt für Alt und Jung. So auch am Sonntag, als zahllose Teddybären, Plüsch-Schweinchen und sonstige heiß geliebte Stofftiere in den Himmel abhoben. Wie immer gibt’s als „Lohn der Angst“ eine Urkunde – und unvergessliche Eindrücke.

Der Genuss von leckerem Kuchen oder Herzhaftem vom Grill verkürzte die Wartezeit bis zum Start von Hasi und Co. Denn der Flugbetrieb auf dem Flugplatz steht an Ordnung und Disziplin den großen Airports nicht nach.

Lars und Jason hatten ihre Kuschelfreunde Teddy und Schweini dem erfahrenen Modellpiloten Bernhard Schwarte anvertraut. In der quietschgelben Piper mit Bundeswehrabzeichen starteten die beiden Lieblinge gleich in den blauen Himmel. Dazu gab es noch eine paar Infos zu dem Fluggerät. Schwarte baut gern fliegende Klassiker. So ist die Piper eines der weltweit wohl verbreitetsten Sportflugzeuge – ein Muss in der Kollektion. Die ziert neben zahlreichen anderen Klassikern auch ein Spad-Doppeldecker aus dem ersten Weltkrieg.

Nach dem obligaten Check der Systeme wie vorm Start der großen Vorbilder, rollte die gelbe Maschine an den Start. Schwarte gab Gas. Der Flieger nahm Fahrt auf, das Heck kam hoch und bald drehte er seine Runden über dem Platz zwischen Tönnishäuschen und Sendenhorst. Mit angehaltenem Atem verfolgten die beiden Jungen die Bahn des Sportflugzeugs, bis die Räder wieder auf der kurzen Grasnarbe aufsetzten. Dann kam das erleichterte Aufatmen. Jetzt noch die Urkunde in Empfang nehmen und das Abenteuer des Tages war überstanden – bis zum nächsten Kuscheltierfliegen.