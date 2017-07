Seglerisches Geschick war gefragt – denn der Baumbestand in der Langst sorgte für unterschiedlichen Windeinfall. Foto: Peter Schniederjürgen

Wer auf dem Langstteich ein Modell-Segelboot seine Runden drehen lässt, der muss schon Geschick beweisen. Das zeigte sich am Sonntag beim Schaufahren des Schiffsmodellclubs.

Von Peter Schniederjürgen

Die Schatten großer Bäume auf der einen, unterschiedliche Wasserfahrzeuge auf der anderen Seite – das war der Rahmen des Schaufahrens des Schiffsmodellclubs ( SMC) Ahlen am Sonntag in der Langst. Viele Sportsfreunde anderer Clubs stellten ebenfalls ihre Boote und Schiffe vor.

Dabei erstreckte sich die Palette vom Paddelboot bis zur fast 2,5 Meter langen Miniversion des wohl berühmtesten Wasserskibootes, der „Riva Super Aquarama“. Die wies nicht nur eine unglaubliche Detailtreue auf, sogar der Klang der Unterwasserauspuffrohre war täuschend echt. Und auch die Fahrleistung überzeugte.

Wie bei der Kieler Woche war diesmal auch in der Langst seglerisches Geschick gefragt. Denn der Baumbestand um den Hausteich der Ahlener Modellbauer sorgte für wechselnden Windeinfall und damit so manchen Schweißtropfen auf des Skippers Stirn. Auf dem Teich ging’s, doch in Ufernähe wurde es eng.

Nur gut, dass viele Modellbaukollegen sich dem Schlepperbau verschrieben haben. Der Dortmunder Ernst Hundt hatte sich die „Hamburg II“ vorgenommen. „Das Original war ein Einwegschlepper der Amis, damit wurden Container über den Atlantik gezogen und dann die Boote hiergelassen“, erklärte der passionierte Modellbauer. Damit hätten die Hamburger nach dem Krieg ihre dezimierte Schlepperflotte wieder aufgebaut.

Das rund ein Meter lange Modell ist im Maßstab 1:25 ausgeführt. Wer genau hinsah, erkannte selbst den Rauch, der aus dem Schornstein aufstieg.