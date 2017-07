Baustelle hin oder her: Für die „Tralla City“-Veranstaltungsreihe ist noch Platz auf dem Markt. Fünfmal freitags, zweimal sogar in Weiß...

Von Silke Diecksmeier

Ein Marktplatz voller gut gelaunter Menschen. Musik, die berührt und zum Tanzen einlädt. Eine sommerliche Atmosphäre. Die meisten werden dabei an das vergangene Stadtfest denken, so mancher aber auch an die bald beginnende „Tralla City“- Reihe. „Die fünf Veranstaltungen stehen dem Stadtfestprogramm in nichts nach“, verspricht Frank Schlösser vom Kulturbüro der Stadt Ahlen beim Pressegespräch.

" „Die fünf Veranstaltungen stehen dem Stadtfestprogramm in nichts nach.“ Frank Schlösser "

Alle fünf „Tralla City“- Termine finden freitagabends ab 21 Uhr statt – und zwar auf dem Marktplatz. Ein letztes Mal lädt dieser vor der großen Umbaumaßnahme zum Feiern und Genießen ein. Wie gewohnt sind drei Konzertabende sowie zwei Straßentheateraufführungen mit Weißer Tafel geplant. An dieser kann das Publikum am 21. Juli und am 11. August von 20 Uhr bis Mitternacht Platz nehmen und selbst mitgebrachte Speisen bei entspannter Livemusik genießen.

Auch dabei: das „Rope Theatre“. Auch dabei: das „Rope Theatre“.

„Ich finde total klasse, wie die Leute die Weiße Tafel annehmen. Die bringen Picknickkörbe mit, da bekommt man echt Hunger“, freut sich Gaby Klumpp („Zisterne“). Sie kümmert sich gemeinsam mit Jenny Hartmann („Café Stubs“) sowie Manuela und Augusto Manoz Raminez de las casas Deza („El Alba Espanol“) um die Bewirtung. Dass mitgebrachte Getränke bei „Tralla City“ nichts zu suchen haben – für Schlösser und Kollegen Ehrensache. Schließlich sind die Wirte neben der Sparkasse Münsterland Ost wichtige Geldgeber, damit das Ahlener Publikum die Vorstellungen ohne irgendwelche Eintrittsgelder genießen kann.

Den Anfang machen am 21. August zwei Straßentheater-One-Man-Shows. Loco Brusca ist kein Unbekannter in Ahlen. In seiner aktuellen Produktion „The Train . . . is gone“ wirkt er wie „Charlie Chaplin auf Speed“, wie Schlösser urteilt. Darüber hinaus beeindruckt der spanisch-argentinische Ausnahmekünstler mit einer Menge Improvisationsfähigkeit. Auch Luigi Ciotta braucht keinen Schauspielerkollegen, um sein Publikum zu unterhalten. Ihm genügt ein großer Koffer, aus dem er nach und nach das ganze Bühnenbild entstehen lässt. Die Weiße Tafel wird an diesem Termin von dem Indie-Folk-Duo „Travel & Trunks“ begleitet.

Dimi setzt den Schlussakkord. Dimi setzt den Schlussakkord.

Ein entspanntes Konzerterlebnis verspricht am 28. Juli die Band „Mainfelt“. „Als säße man mit guten Kumpels im Wohnzimmer“, beschreibt Schlösser die Atmosphäre und zieht einen musikalischen Vergleich zum Debütalbum von „Mumford & Sons“.

Ein Woche später präsentiert Phil Seeboth authentischen Blues-Rock auf der „Tralla City“-Bühne. Der Münsteraner ist sonst als Support für große Bands in Aktion, in Ahlen ist er der Hauptact.

Humorvoll und clownesk, gleichzeitig poetisch und rührig erscheint am 11. August die Straßentheaterproduktion „Castaways“ der Gruppe „La Industrial Teatrera“. Da sie komplett ohne Sprache funktioniert, ist sie auch für Menschen ohne umfassende Deutschkenntnisse gut geeignet. Anschließend verzaubert die Darbietung „Folivorus“ des „Rope Theatre“ mit einem theatralischen Balanceakt auf dem Drahtseil. An der Weißen Tafel gibt es bluesige Livemusik von „The Swedish Man“.

Der letzte „Tralla City“-Abend wird traditionell von der lokalen Musikszene bespielt. In diesem Jahr wollen „Dimi on the Rocks“ und „Tiger Bonesaw“ in die Fußstapfen von „The Ignition“ treten und den Marktplatz am 18. August zum Kochen bringe