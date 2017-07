Eine geballte Ladung Weiterbildung beinhaltet das neue VHS-Programmheft auf 144 Seiten, das am Montagabend im Alten Rathaus von Bürgermeister Dr. Alexander Berger und VHS-Leiter Rudolf Blauth vorgestellt wurde. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Von Dierk Hartleb

Die Pinnwand auf Seite 8 im neuen VHS-Programm strotzt vor prominenten Namen: Christian Ude, Münchner Ex-Oberbürgermeister, der Schriftsteller Wladimir Kaminer, Sara Nuru, Siegerin bei „Germanys Next Topmodel, oder TV-Moderatorin Bärbel Schäfer. Sie alle nebst weiteren Kulturschaffenden, Publizisten und Fotografen werden in den beiden kommenden VHS-Semestern ih­re Visitenkarte in Ahlen abgeben.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger stellte die geballte Ladung Kultur, Kreativität, Gesundheit, Weiterbildung und Qualifizierung auf 144 Seiten – zum Teil erstmals farbig – am Montagabend gemeinsam mit seinem Sendenhorster Kollegen Ber­thold Streffing und Gregor Stiefel als zuständigem Fachbereichsleiter in Drensteinfurt im Alten Rathaus vor. Bei den geplanten 16 000 Un­terrichtsstunden wird es wie im vergangenen Jahr vermutlich nicht bleiben, als durch zusätzliche Deutsch- und Orientierungskurse die Zahl auf 24 000 stieg. Dafür habe die VHS ein Netzwerk mit 50 Kooperationspartnern geknüpft. Ausdrücklich lobte Berger dabei den erreichten Kostendeckungsgrad von 93 Prozent, den es in der 71-jährigen Geschichte der VHS noch nicht gegeben habe.

Als besondere Programmpunkte hob Berger die Veranstaltungsreihe „Tach Luther“ aus Anlass des 500-jährigen Reformationsjubiläum hervor, das am 24. September mit einem großen ökumenischen Festkonzert unter Beteiligung aller Ahlener evangelischen und katholischen Kirchenchöre auf ei­nen Höhepunkt zusteuere. Auch die 32. Politisch-Kulturellen Wochen, die den Arabischen Emiraten und Oman gewidmet sein werden, sowie die im März stattfindende „Woche der Brüderlichkeit“ waren Berger besondere Erwähnung wert. Nicht zuletzt die derzeit noch laufende 26. Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ mit der Ausstellung „Weil wir Mädchen sind . ..“ in der Lohnhalle der Zeche legte der Bürgermeister allen ans Herz.

Das Sommerprogramm während der bevorstehenden Ferien umfasse allein 35 Angebote. Und 37 Veranstaltungen richteten sich ausschließlich oder schwerpunktmäßig an Frauen. Einiges verspricht sich Berger auch von dem Thema „Leichte Sprache“, bei dem der Versuch gemacht werden soll, die Bürokratensprache leicht verständlich zu machen.

Um Verständnis warb der Verwaltungschef für die moderate Anhebung der Kursgebühren von zwei auf 2,20 Euro pro Unterrichtsstunde, um die Erhöhung der Dozentenhonorare auf 20 Euro zu kompensieren. Berger: „Ich denke, dass dies ein nachvollziehbarer, akzeptabler Beschluss war.“

Das Herbstsemester beginnt am 11. September. Schriftliche und mündliche Anmeldungen sind ab sofort möglich.