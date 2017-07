Von Peter Schniederjürgen

„Durch die neue Farbgebung in Weiß-Grau kommen die Details der reich verzierten Fassade wieder zur Geltung und das Gebäude erscheint wieder als eine Einheit“, freut sich die städtische Denkmalfachfrau Nicole Wittkemper-Peilert. An der Oststraße 11 hat das Förderprogramm für die Verschönerung von Höfen und Fassaden erneut ein Wohn- und Geschäftshaus schöner gemacht.

„Die alte, braun-gelblich-weiße, Fassade war deutlich zu kontrastierend“, findet der Miteigentümer Carsten Uhlenbrock. In den vergangenen Wochen hat das Gebäude aus dem Anfang des vergangen Jahrhunderts mit dem Fassadenprogramm der Innenstadtkoordination eine wahre Schönheitskur durchlaufen. Dazu wurden zahllose alte Farbschichten entfernt, der Untergrund vorbereitet und der neue Anstrich aufgebracht. „Und sicher wurde auch das eine oder andere Stuckdetail ausgebessert“, ergänzt die Denkmalfachfrau. Von solchen Details hat das Haus nicht wenige. Jetzt sind Engel, Rosetten und andere der zahlreichen Verzierungen wieder gut zu erkennen.

So sah das Gebäude noch vor einigen Wochen aus. Foto: Peter Schniederjürgen

In früheren Zeiten wurde oft die Fassade des Erdgeschosses ohne Rücksicht auf die darüberliegenden Stockwerke modernisiert. „Mit dem Erfolg, dass ein Haus optisch in zwei verschiedene Teil zerfiel“, bedauert Nicole Wittkemper-Peilert. „Jetzt ist die Geschäftsfront im Erdgeschoss farblich wieder mit den Obergeschossen verbunden.“ Der ursprüngliche Zuschnitt der unteren Fenster habe natürlich – mit Rücksicht auf die aktuellen Mieter – nicht wieder hergestellt werden können.

„Wir fördern bis zu 40 Prozent der Kosten für die Verschönerung der Fassade“, erklärt Innenstadtkoordinator Horst Hücking. Bis jetzt hat das Programm die Fassaden an Rosenstraße 1, Nordstraße 38, am Geschäftshaus des Eiscafés „Gamba“ an der Weststraße sowie an der Südstraße am Restaurant „Romantica“ gefördert.

Grob im Bereich der alten Stadtmauern, also der Innenstadt, werden zu den Fassaden auch Lichtgestaltungen, Dachbegrünungen, Umgestaltungen von Eingangsbereichen und einiges mehr gefördert. Hier steht das Koordinationsteam an der Bahnhofstraße 8 gern mit Rat zur Seite. Infos unter www.innenstadt-ahlen.de.