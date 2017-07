Die IGAF-Mitglieder Johannes Osthues, Andreas Hülsen, Martin de Kunder, Martin Linne, Andreas Lüggert und Bernhard Wallgärtner am neuen Lichtgarten. Foto: Martin Feldhaus

Von Martin Feldhaus

Verwahrloste Gräber, auf denen das Unkraut nur so wuchert und auch die Nachbargräber in Beschlag nimmt. Solche Szenen prägen mittlerweile auf vielen Friedhöfen das Bild. Der Friedhof als „Gesamtkunstwerk“ gerät ins Wanken. Teilweise auch auf dem Ahlener Westfriedhof. Doch was kann man dagegen tun?

Das neu erstellte gärtnerbetreute Gräberfeld „Lichtgarten“ bietet ab sofort eine pflegeleichte Alternative für eine letzte Ruhestätte. Am Dienstag wurde es von der Interessengemeinschaft Ahlener Friedhöfe (IGAF) offiziell eröffnet. 40 einstellige Urnengräber und 26 einstellige Erdgräber können hier ab sofort reserviert werden.

Wer sich für diese Form der Bestattung entscheidet, soll dabei vor allem von zwei Vorteilen profitieren. Ein ungepflegtes Grab neben dem der eigenen Eltern wird es im „Lichtgarten“ nicht geben. „Es gibt im ganzen Grabfeld keine ungepflegten Gräber“, versicherte Martin de Kunder den vielen interessierten Bürgern, die zur offiziellen Eröffnung auf den Westfriedhof gekommen waren.

Neben dem Aspekt der gepflegten Umgebung gibt es aber auch noch eine weitere Sorge, die der „Lichtgarten“ beseitigt. „Die wachsende Mobilität der jungen Generation hat die Ansprüche an eine Grabstätte verändert“, so de Kunder. Oft sei es den Hinterbliebenen zwar wichtig, einen Ort für die Verarbeitung von Trauer zu haben, eine umfassende Grabpflege könnten sie aber aufgrund der großen räumlichen Entfernung nicht gewährleisten. Dann sei ein gärtnerbetreutes Grabfeld wie der Lichtgarten eine gute Alternative. Hier können trauernde Angehörige zwar auch selbst Blumen einpflanzen und die Trauerstätte gestalten, wenn die Zeit hierfür jedoch fehlt, springen die Gärtner ein. Dann werden vertrocknete Blumen entfernt und aufkommendes Unkraut beseitigt. Gerade aus diesem Grunde ist das Thema gärtnerbetreutes Grabfeld in Ahlen eines, das gerade älteren Leuten spürbar auf den Nägeln brennt. „Wir hatten sehr viele Anfragen hier aus dem Quartier“, verdeutlicht Johannes Osthues, dass nicht wenige Ahlener die Errichtung des „Lichtgartens“ auf dem Westfriedhof gefordert haben. Zwar gibt es mit dem „Garten der Begegnung“ auf dem Südfriedhof schon ein solches Gräberfeld, doch die Wohnortnähe war vielen Interessierten sehr wichtig.

Von der konkreten Gestaltung des Lichtgartens, der sich eingerahmt von Stelen durch ein buntes Meer an Blumen von seiner Umgebung deutlich abhebt, waren viele Bürger bei der Eröffnung beeindruckt. „Super, die Art der Gestaltung gefällt mir wie schon auf dem Südfriedhof sehr gut“, zog beispielsweise Marianne Trottenberg ein sehr positives Fazit.

Ein Lob, das der IGAF gefallen dürfte, da eine ansprechende Gestaltung gerade Teil des Konzeptes ist. „Wir wollen, dass die Leute gerne hier hin kommen und gewisse Rituale auch wieder pflegen“, erklärt Andreas Hülsen von der Firma Magera das Ziel des Lichtgartens.