Von Sabine Tegeler

Taxiunternehmer Karl-Heinz Peine zieht sich aus dem Berufsleben zurück und geht in den Ruhestand. Das Ende einer Ära?

Mitnichten. Die Taxi Peine GmbH bleibt und hat drei neue Gesellschafter: Michaela Diwisch, Robert Berry und Carsten Völker. Wobei Diwisch und Berry auch als Geschäftsführer fungieren.

Wer sich in der Ahlener Taxiszene auskennt, weiß: Die drei Neuen sind gar nicht neu. „Wir alle sind schon über zehn Jahre hier“, sagt Robert Berry, der ebenso wie Carsten Völker als Fahrer in dem Metier angefangen hat. Später wechselten beide ins Büro. Und Michaela Diwisch hat lange die Zentrale besetzt. Das macht‘s Karl-Heinz Peine um einiges leichter: „Die Neuen sitzen so fest im Sattel – das gefällt mir. Ich habe keine Sorge, dass das Unternehmen falsch geführt wird.“

Zumal nicht nur der Name bleibt, sondern auch der gesamte Service, wie Carsten Völker und seine Mitstreiter betonen: die Beförderung von Rollstuhlfahrern zum Beispiel. Und die Möglichkeit der Sitzend- und Tragendbeförderung im Sanimobil. Das Unternehmen passe sich mit seinen Angeboten der immer älter werdenden Bevölkerung an. Und so gelte der Firmenslogan „Wir fahren nicht nur, wir helfen“ uneingeschränkt weiter. Michaela Diwisch drückt es so aus: „Wir wollen auch die Werte übernehmen.“

Zusammen mit diesen Werten sind 39 Fahrzeuge sowie 118 Mitarbeiter im Rennen. Und es dürfen gerne noch mehr werden, sagt Carsten Völker: „Wir suchen. Sowohl im Nebenerwerb als auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigte.“ Taxi Peine unterstütze potenzielle neue Fahrer, wenn es beispielsweise um die Erlangung des Personenbeförderungsscheins gehe. Carsten Völker weiß aber auch: „Es ist schwer, die richtigen Leute zu finden.“

Weniger kompliziert war wohl die vor einiger Zeit eingeführte digitale Betriebsführung, auf die Robert Berry stolz ist: „Wir preschen nach vorne.“ Die Fahrer seien mittlerweile überall über Smartphones erreichbar. Funk habe ausgedient.

Karl-Heinz Peine hat diese Neuerung noch installiert. Jetzt will er dem Betrieb nur noch beratend zur Seite stehen. Priorität habe nun die Familie: „Und all die Dinge, für die sonst keine Zeit war.“ Sicher, es stecke viel Herzblut in seiner Firma, die er 1981 mit nur einem Wagen gegründet hatte: „Am Anfang nur im Nebenerwerb.“ Peine war damals nämlich Berufssoldat und fuhr nur am Wochenende Taxi. „Mit 53 war ich dann in Pension und da habe ich noch mal richtig zugeschlagen.“ Jetzt ist er fast 70 und das sei eine gute Zeit, die Firma abzugeben: „35 Jahre sind genug. Irgendwann möchte man mal zur Ruhe kommen.“