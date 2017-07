„Heute erwarten uns wieder einige musikalische Leckerbissen“, kündigte Dr. Susanne Terveer am Dienstagabend das zweitägige Streicherklassen- und Orchesterkonzert des Gymnasiums St. Michael an. Eine zu hohe Messlatte für die Schüler? Von wegen. Denn was die stellvertretende Schulleiterin versprach, setzten ihre Schüler anschließend mit Bravour um und zeigten dabei ihr ganzes musikalisches Können, so dass in der voll besetzten Aula mehrfach tosender Applaus aufbrandete.

Musikalische Leckerbissen produzierten die Streichin­strumente unter der Leitung von Birgit und Peter Boch noch und nöcher und zeigten so allen Zuschauern, wie schön es sein kann, in einer Gruppe zu musizieren.

Los ging es zunächst mit den Streicherklassen der Jahrgangsstufe fünf, bei denen die Lehrstücke noch deutlich im Vordergrund standen. Schon zu sehen war aber auch hier das harmonische Streichen der 60 Kinder, was zu tollen Klangerlebnissen führte. „Das haben wir auch intensiv geübt“, verdeutlichte Peter Boch, dass hierauf ein Schwerpunkt der Arbeit im vergangenen Halbjahr lag. Neben dem „Open String Samba“, einem Klassiker der jüngsten Streicherklassen, wussten die Kinder vor allem mit dem „Lied aus alter Zeit“ zu überzeugen. „Hier kann man gut erkennen, dass Musik früher noch etwas anders klang“, erklärte Boch. Ein Charakteristikum des Stücks, das seine Klasse mühelos hervorhob und dabei auch mit Gesang zu gefallen wusste. Unterstützung gab es dabei von dem Duo Ninette Gödde und Jacob Ruf aus der siebten Klasse.

Sehr ergreifend war die Darbietung der Streicherklassen der Jahrgangsstufe sechs am Mittwoch. Sie intonierten den weltberühmten Titelsong „My Heart Will Go On“ aus dem Film „Titanic“ und rührten damit viele zutiefst.

Was ein Streicher mit mehreren Jahren Übung erreichen kann, zeigten die Jugendlichen der siebten Klassen. Sie spielten das Thema aus „Herr der Ringe“ gleich sowohl ein- als auch mehrstimmig. Gut gelungen war auch die Darbietung der berühmten Klänge aus „Star Wars“.

Sehr populär unterwegs war im Anschluss auch das Kammerorchester der Schule mit Titeln wie „Final Countdown“ oder auch „Game Of Thrones“. Das Sinfonieorchester hatte zunächst Klassiker aus den Disneyfilmen „Die Meerjungfrau“ und „Der König der Löwen“ im Repertoire, bevor es den Zuhörern ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art bot. Bei den „Zigeunerweisen“ von Pablo de Sarasate begleitete das Orchester einen Solo-Auftritt von Franziska Hoppe, der es in sich hatte. Die Abiturientin und ehemalige Schülerin legte mit ih­rem Instrument einen Auftritt hin, der an Virtuosität kaum zu überbieten war. Ausdrucksstark und mit offenkundiger Liebe zu jedem Klang zog sie die gesamte Aula in ihren Bann.