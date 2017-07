Von Ralf Steinhorst

Die Stimmung beim Deutschen Roten Kreuz im Ortsverein ist gut. Das war bei der Jahreshauptversammlung im Johannes-Baldauf-Haus am Mittwoch spürbar. Alle Abteilungsleiter lobten die Unterstützung der jeweils anderen Gruppen.

In seinem Jahresbericht vermeldete der Vorsitzende Ralf Marciniak, dass im Jahr 2016 der Schwund an Fördermitgliedern gestoppt werden konnte. So belief sich zum 31. Dezember die Mitgliederzahl auf 1514, 14 mehr als im Vorjahr.

Die sich über mehrere Jahre schrittweise hinziehende Renovierung des DRK-Heims hat mit Heizungs- und Dachfensterarbeiten, einer neuen energetischen Dämmung, neuen Eingangstüren und einer neuen Schließanlage ihren Abschluss gefunden. Die neue Satzung wird zurzeit zusammengefasst und geprüft und soll im kommenden Jahr beschlossen werden.

Bei den Blutspendeterminen wurden im vergangenen Jahr 4715 Dienststunden im sozialen Bereich aufgewendet, davon allein 4122 bei den Blutspenden. Die Zahl der Blutspender ging dabei von 3552 auf 3417 zurück. „2017 scheint die Anzahl der Blutspender allerdings wieder zu steigen“, zog Ralf Marciniak eine Zwischenbilanz.

Jugendrotkreuz-Leiterin Ann-Katrin Hilgenhöner hat in ihrer Einheit 17 Kinder und Jugendliche, von denen vier Kinder die realistische Unfallausbildung erfolgreich durchlaufen haben. Fünf weitere Kinder sind zum Orientierungswochenende angemeldet. Eine Vergrößerung seiner Gruppe wünschte sich Hans Kaiser von der Alters- und Ehrenabteilung, die sich jeden dritten Dienstag ab 15.30 Uhr trifft.

„Das macht mich stolz – es läuft einfach schön“, lobte Rotkreuzleiter Raphael Müller die Atmosphäre im Ortsverein. Er verzeichnete 2016 sowohl 85 Sanitätsdienste, als auch 27 Dienst- und Ausbildungsabende. Dabei kamen 3600 Dienststunden zusammen. Es wurden sechs neue Rettungshelfer, drei Rettungssanitäter, vier Gruppenführer und zwei Zugführer neu ausgebildet.

Sorgen bereiten ihm der große Zeitaufwand für sein Team, sowie die steigenden Ausbildungskosten. Der Ausbildungsstand ist hoch, im Juni holte sich das Team vom Ortsverband Ahlen erstmals den Sieg beim Kreiswettbewerb Warendorf-Beckum.

Bei den Finanzen muss der Ortsverein allerdings auf die Ausgabenbremse drücken, um nicht in Schieflage zu geraten. Die Kostenseite, gerade auch in der Aus- und Fortbildung, ist in den letzten Jahren stark gestiegen.

Daher steht eine sachliche Diskussion bei der Umsetzung von Einsparungen an. „Wir müssen uns alle an guten Vorschlägen beteiligen“, rief Schatzmeister Bernd Ackfeld alle Anwesenden zu einer regen Diskussion auf.