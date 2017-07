Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf eine Brandstiftung auf dem Meisterweg geben können. Dort stand am späten Mittwochabend ein Pkw in Flammen. Anwohner löschten das Feuer.

Ein Anwohner des Meisterwegs bemerkte am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr einen brennenden Pkw. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen hatten Nachbarn jedoch den Brand gelöscht. Nach den ersten Feststellungen der Polizei hatten unbekannte Täter versucht, den Pkw mit einem bislang nicht identifizierten Brandbeschleuniger im Bereich des vorderen linken Reifens in Brand zu setzen. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Personen, die im Bereich des Meisterwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache am Südberg, Telefonnummer 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.