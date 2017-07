Von Christian Wolff

Erneute Zugausfälle durch einen Notarzteinsatz: Zwischen Neubeckum und Ahlen musste die Bahnstrecke am Donnerstag ab 13 Uhr in beide Richtungen für längere Zeit gesperrt werden, nachdem in Höhe Vorhelm eine Frau auf den Gleisen erfasst wurde. Die Züge aus Richtung Köln/Bonn Flughafen endeten vorzeitig in Hamm. Aus Richtung Minden endeten die Züge in Neubeckum. Die Deutsche Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein.