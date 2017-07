Eine Bibel aus dem Jahr 1736 liegt nicht jeden Tag vor der Tür. Insofern war Pfarrer Volkmar Schuster zunächst mehr als verdutzt, als er von dem in einer Plastiktüte verpackten Fund hörte. Inzwischen wurde das seltene Stück eingehend begutachtet.

Von Peter Schniederjürgen

Diesen Fund wird die Kastellanin der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde so schnell nicht vergessen. Mitte Februar lag vor der Kreuzkapelle an Beckumer Straße ein in einer Plastiktüte verpacktes Buch. Bei genauerem Hinsehen erwies es sich als Bibel, wohl älteren Datums. Wie alt das gute Stück genau war und ob es vielleicht doch „nur verloren“ wurde, stand anfangs nicht fest.

Verdutzter Pfarrer

„Die Bibel war ein wenig feucht geworden. Nach dem vorsichtigen Trocknen sahen wir das Jahr des Druckes – 1736“, sagt Volkmar Schuster, Pfarrer der Gemeinde, noch immer etwas verdutzt. Für war es aber letztlich eindeutig: Das schwere und große Buch wurde absichtlich vor seiner Kirche abgelegt.

Um mehr über das Druckwerk zu erfahren, versicherte sich der Theologe der Unterstützung von Goldschmiedemeister Werner Fischer. Dieser betreibt seit Jahrzehnten das Interreligiöse Museum im Goldschmiedehaus und ist ein Kenner religiöser Werke, nicht nur aus Metall.

„Die Abnutzungsspuren machten für mich den täglichen Gebrauch dieser Bibel auf den ersten Blick klar“, erläutert Fischer seinen ersten Eindruck. Spannend wurde es für den historisch interessierten Mann im Inneren der alten Bibel, die in Halle bei Leipzig gedruckt wurde. „Es lagen zahlreiche Kalenderblätter mit Tageslosungen darin“, so der Sammler. Dazu aber auch – ganz profan – Einkaufszettel. „Das zeigt mir den Stellenwert, den diese Bibel in der Familie hatte, nicht als kostbares Dekostück sondern als Gegenstand des täglichen Gebrauchs“, mutmaßt der Forscher.

Werner Fischer und Volkmar Schuster sind stolz auf den Fund. Foto: Peter Schniederjürgen Werner Fischer und Volkmar Schuster sind stolz auf den Fund. Foto: Peter Schniederjürgen

Bibel in relativ gutem Zustand

Ganz in schlichtem braunem Leder gebunden, zeigt sich die Bibel in relativ gutem Zustand. Dabei hat sich der erste Teil im Laufe der Jahrhunderte gelöst und wurde wenig fachmännisch repariert. Heute liegt er lose bei. Auch einige Seiten hat es nicht am Buchrücken gehalten und das Papier ist leicht spröde. Insgesamt bescheinigen Theologe und Goldschmied jedoch einen annehmbaren Gesamtzustand.

„Dabei ist der Wert des Buches gar nicht so hoch, wohl aber die Bedeutung für die regionale Geschichte“, macht Pfarrer Volkmar Schuster deutlich. Denn Werner Fischers Recherchen verorten die letzte Eigentümerin mit einem Geburtsdatum um 1923 wohl in Hamm. „Das geht aus handschriftlichen Eintragungen im Buch hervor“, gibt Fischer an.

Warum die Bibel vor der Kirche abgelegt wurde, bleibt im Dunkeln. Und von wem. Doch sind sich Schuster und Fischer darin einig, dass es ein Akt des Respekts vor dem historischen Stück war. Schließlich war es dem anonymen Stifter wohl wichtig, dass die Bibel nicht verloren geht. „Darum sind wir auch stolz darauf, dass es nach Ahlen gekommen ist. Hier wollen wir es der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so der Museumsbetreiber. In der nächsten Zeit wird die alte Bibel im Schaufenster des Goldschmiedehauses zu bewundern sein.