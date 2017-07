Von Dierk Hartleb

Nachdem die Kommunalpolitik in den zurückliegenden Wochen kein wichtigeres Thema zu kennen schien, weil sich vor allem die Christdemokraten an der Frage einer möglichen Befangenheit bei der Abstimmung über die finanziellen Konsequenzen des Beschlusses aufrieben, signalisierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Kiowsky mit seiner Wortmeldung gleich zu Anfang Zustimmung zu der Verwaltungsvorlage, die eine maximale Zahl von 25 Flächen für Großplakattafeln und insgesamt 260 Standorte für die sogenannte Wahlsichtwerbung vorsieht.

Die CDU werde die Vorlage in weiten Teilen mitttragen, kündigte Kiowsky an, meldete aber Bedenken gegen die künftige Regelung an, Wahlwerbung an Bäumen und Laternenmasten zuzulassen. „Das ist genau der Wildwuchs, den wir nicht haben wollen“, unterstrich der CDU-Fraktionsvorsitzende. Im Übrigen plädierte Kiowsky für die Beibehaltung der Dreiecksständer, die namentlich die SPD und FDP lieber heute als morgen angeschafft sehen wollen.

Mit dem überraschenden Vorstoß, nur noch Großplakatwände aufzustellen und auf alles andere zu verzichten, löste die Grünen-Frontfrau Petra Pähler-Paul eine Unterbrechung der Ratssitzung aus; die CDU meldete Beratungsbedarf an. Anschließend stellte sich Kiows­ky hinter den Vorschlag der Grünen, wobei die Anzahl der Großplakatständer unter diesen Umständen auf 50 verdoppelt werden müsste.

Bei der Abstimmung unterlag das spontan gebildete schwarz-grüne Bündnis allerdings mit 20 zu 24 der Koalition aus SPD, FDP, den beiden Wählervereinigungen FWG und BMA sowie den Einzelvertretern Reiner Jenkel und Dirk Tutat. Danach wurde über die sechs Punkte der Verwaltungsvorlage einzeln abgestimmt, wobei die CDU mal mit Ja, mal mit Nein stimmte. Als es bei Punkt 4 um finanzielle Auswirkungen auf die Parteien ging, erklärten sich sieben Mitglieder der CDU-Fraktion, die in der Partei über Finanzen entscheiden, für befangen.

Von diesem Recht hatte zuvor bereits der FWG-Vorsitzende Heinrich Artmann Gebrauch gemacht, der während der gesamten Beratung auf der Besuchertribüne Platz nahm. (Weiterer Bericht folgt)