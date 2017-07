Die Gründung einer Patenschaft zwischen dem Ortsteil Vorhelm und der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 sorgte am Donnerstag kurzzeitig für Aufruhr im Rat. Anlass war eine kritische Erklärung des Parteilosen Dirk Tutat.

Von Christian Wolff

Der Stadtrat hat am Donnerstag die Begründung einer Patenschaft zwischen dem Ortsteil Vorhelm und der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 mit breiter Mehrheit abgesegnet. Nur Linkenvertreter Reiner Jenkel und der parteilose Einzelkämpfer Dirk Tutat stimmten gegen dieses Ansinnen, das zuvor bereits Orts- und Hauptausschuss einstimmig passiert hatte.

In einer längeren Erklärung erneuerte Tutat seine ablehnende Haltung gegenüber der Bundeswehr. „Welche Vorteile bringt eine solche Patenschaft?“, fragte er, um gleich darauf selbst die Antwort zu geben: Für die Stadt sehe er keine Vorteile. Vielmehr habe die Bundeswehr durch aktuelle Ereignisse ein Imageproblem, das sie versuche, mit Patenschaften zu verbessern. „Es entsteht der Eindruck, die Bundeswehr sei ein großer Abenteuerspielplatz“, sagte Tutat und formulierte das umstrittene Tucholsky-Zitat „Soldaten sind Mörder“ in etwas abgewandelter Form: „Das Berufsbild, Menschen zu töten, ist nicht erstrebenswert!“ Dirk Tutat unterstellte den heutigen Soldaten schließlich „Rattenfängermethoden“, was Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu einem Ordnungsruf veranlasste: „Bitte bleiben Sie sachlich.“

Hubertus Beier, Vorsitzender des Ortsausschusses Vorhelm, sah sich angesichts der Einlassungen Tutats zu einer Erklärung gezwungen. Eigentlich habe er in den vorhergehenden Ausschüssen bereits alles gesagt, aber: „Diese Patenschaft ist für uns wichtig. Sie besteht nicht einfach nur auf dem Papier, sondern wird mit Leben gefüllt. Einige Soldaten waren mit ihren Familien bereits bei der Maibaumaufstellung.“ Beier erinnerte an die langen und guten Beziehungen zum Panzergrenadierbataillon 192. „Von dieser Patenschaft haben immer beide Seiten profitiert.“ Zum Inhalt der Tutat-Erklärung habe er keine Worte. Petra Pähler-Paul (Grüne) zeigte sich nicht minder irritiert: „Man kann durchaus eine kritische Haltung zur Bundeswehr haben, aber das ist noch lange kein Anlass, Soldaten zu schmähen.“ Es handele sich schließlich um Bürger in Uniform. „Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass die Mitglieder der Streitkräfte Kontakt zur Bürgerschaft haben.“

Erhard Richard (CDU), der selbst beruflich über Jahre hinweg mit der Bundeswehr verbunden war, konstatierte: „Unsere Streitkräfte sind eingebunden in ein demokratisch legitimiertes System.“ Die Gesellschaft trage die Wehr mit. „Dass Herr Tutat Streitkräfte generell ablehnt, ist sein gutes Rest, für uns in der Abstimmung aber irrelevant.“ Zum Schluss betonte Bürgermeister Berger: „Wir als Stadtverwaltung stehen zu 100 Prozent hinter dem Antrag.“ Es gebe einen guten Kontakt zum Standort und Ahlen könne froh sein, dass die Bundeswehr vor Ort ist.

Vor gut sieben Monaten hatte sich Dirk Tutat, damals noch Ratsvertreter für die Linkspartei, gemeinsam mit seinem Fraktionschef Reiner Jenkel gegen eine Teilnahme des Aufklärungsbataillons 7 am Neujahrsempfang der Stadt Ahlen ausgesprochen. Kurz nach dem Eklat brach Tutat mit seinen einstigen Parteigenossen.