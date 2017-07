Von Christian Wolff

Es gibt Geschichten, die entwickeln sich ungeahnt zum Selbstläufer. So erging es in diesen Tagen auch der Präsidentengarde der Vorhelmer Karnevalsgesellschaft „Klein-Köln“, genannt „Hellbachhexen“. Die Damen brauchten dringend Erholung, um ihr Oberhaupt im kommenden Jahr zum Jubiläum bestens unterstützen zu können. Als Astrid Steinke, eine Freundin der bütt­erfahrenen Hexe Carla Labus, von der Tour nach Cala Ratjada erfuhr, hat sie den Vorhelmerinnen spontan eine kleine Hexe gehäkelt – und „Carla Ratjada“ getauft. „Ab zur Post – und am nächsten Tag war sie da“, berichtet Labus. „Der Glücksbringer hat uns fortan überallhin begleitet und auf uns aufgepasst.“

Fotostrecke: „Carla Ratjada“ verstärkt die Hellbachhexen Fotostrecke Foto: privat

Doch damit nicht genug: Aus der abenteuerlichen Reise nach Mallorca entwickelte sich eine verhexte Liebesgeschichte, denn plötzlich bekam „Carla Ratjada“ Gesellschaft von einem gehäkelten Freund: „ Sonny Moll“ – in Anlehnung an die Son Moll. Steinke hatte weitergehäkelt. Sie arbeitet bereits an einer Fortsetzung der Geschichte. „Es soll Nachwuchs entstehen“, verrät sie. „Lauter kleine verhexte Mesquidas.“ Die Namen stammen alle von den Buchten des Ortes. Zweifellos werden die Mini-Hexen auch in der kommenden Session eine Rolle spielen. Das Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft.