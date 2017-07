Von Martin Feldhaus

Wo jetzt noch ein Grünstreifen ist, sollen bald 24 geistig behinderte Menschen ein neues Zuhause finden: Auf dem bislang unbebauten Grundstück Robert-Koch-Straße 39 (direkt neben der Krankenpflegeschule) plant die St.-Vincenz-Gesellschaft die Errichtung einer neuen Wohneinheit.

Über Einzelheiten der Planung setzte die Gesellschaft die Anwohner dabei in einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend direkt in der Krankenpflegeschule in Kenntnis. Und die standen der neuen Einrichtung durchaus skeptisch gegenüber.

„Ich sehe sie da massiv in der Pflicht“, machte ein Anwohner aus seinen Bedenken angesichts der ohnehin schon prekären Parkplatzsituation im näheren Umfeld des St.-Franziskus-Hospitals keinen Hehl.

Den Parkplatzmangel als Problem sprach auch Kurt Berg, ehemaliger Stadtplaner, an: „Die Bewohner haben ja auch Verwandte, die sie besuchen wollen“, äußerte er sich kritisch angesichts des von der Gesellschaft geplanten Angebotes an Stellplätzen. Diese möchte auf dem Grundstück sieben Stellplätze für Autos schaffen – und geht damit schon über die nach der Bauordnung erforderliche Mindestanzahl hinaus. „Wir müssten eigentlich nur drei Stellplätze vorhalten“, betonte der Düsseldorfer Architekt Peter Kast, der die Planunterlagen für die Wohngruppe entworfen hat.

Doch sind die vorgesehenen Stellplätze ausreichend? Diese Frage stellten sich viele der anwesenden Anwohner. Bedenken, die die Verantwortlichen der St.-Vincenz-Gesellschaft zu zerstreuen versuchten. „Es wird darüber hinaus weitere Parkplätze geben“, erklärte beispielsweise Geschäftsführer Stephan Marx.

Angesichts von nur zwei Mitarbeitern, die zeitgleich in der Einrichtung arbeiteten sei die Anzahl an Parkplätzen im Regelfall aber ausreichend. Ein höherer Bedarf sei allenfalls an Sonntagen oder zu besonderen Anlässen denkbar, wenn viele Besucher in die Einrichtung kämen. „Es hat sich baulich viel entwickelt, aber die Parkplätze sind leider nicht mitgewachsen“, zeigte Marx jedoch Verständnis für die Sorgen der Anwohner. Jedoch könne man im Bereich des Krankenhauses leider kein Parkhaus errichten.

Unabhängig von der Parkplatzsituation sicherten die Verantwortlichen den Anwohnern jedoch zu, dass der Verkehr in dem zeitweise ohnehin schon verstopften Nadelöhr nicht weiter zunehmen werde. „Da wir nur eine Zufahrt haben, wird es nicht wesentlich mehr Verkehr geben“, verdeutlichte Peter Kast. Insbesondere könnten Lastwagen, die Waren ablieferten, auf der Zufahrt wenden und blockierten daher nicht die Robert-Koch-Straße. Gleiches gelte für kleinere Transporter, die ungefähr die Hälfte der Bewohner täglich zu den Freckenhorster Werkstätten bringen sollen. Auch während der Bauphase von maximal eineinhalb Jahren, sollen Container und Toiletten auf dem Grundstück abgestellt und ein Teil der Straße weiterhin befahrbar sowie die Belastung der Anwohner möglichst gering gehalten werden.

Für eine Akzeptanz der Wohneinheit warb der fachliche Gesamtleiter Dr. Karl Stricker bei den Anwohnern der Robert-Koch-Straße. „Sie würden auch nicht in einem Krankenhaus leben wollen“, verdeutlichte er. Eine ortsnahe Versorgung für behinderte Menschen in kleineren Wohneinheiten sei wichtig und die vorhandenen Plätze teilweise einfach nicht mehr zeitgemäß. Er bot den Anwohnern an, dass sie sich bei Problemen jederzeit an die St.-Vincenz-Gesellschaft wenden können.