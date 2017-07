Die „Welcome App Ahlen“ bietet ab diesem Wochenende geflüchteten Menschen sowie ihren haupt- und ehrenamtlichen Helfern Unterstützung im Alltag – schnell und unbürokratisch. Ins Leben gerufen hat das Angebot zur Orientierung in der neuen Umgebung das Integrationsteam der Stadt Ahlen in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen App-Entwickler „IT hilft“.

Die App enthält neben generellen Informationen zum Asylverfahren und Wissenswertes über Deutschland auch sämtliche Ansprechpartner bei Behörden und Beratungsstellen. Notfallrufnummern, Informationen zu sozialen Angeboten und Freizeitaktivitäten runden das Angebot ab.

„Das Besondere der App ist ihr lokaler Fokus, sie zeigt, wer in Ahlen wie weiterhilft“, erklärt Helen Pflüger vom Integrationsteam den Nutzen, den hier lebende Geflüchtete von der auf Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch und Farsi verfügbaren App haben. In den gängigsten Betriebssystemen (iOS, Android, Windows) kann sie auch offline genutzt werden, nachdem das von der Stadt Ahlen zur Verfügung gestellte Datenpaket einmal kostenfrei im Store heruntergeladen wurde.

Wenn Geflüchtete in Deutschland ankommen, erwartet sie als Erstes Bürokratie. Das Asylverfahren und viele andere persönliche Angelegenheiten wie Kontoeröffnung, Krankenversicherung, Mietvertrag oder der Antrag auf eine Arbeitserlaubnis müssen alleine gemeistert werden, ohne die Verfahren oder die Sprache zu beherrschen. „Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es nichts Schwierigeres gibt als Bürokratie in einer Sprache, die man nicht versteht“, spricht Helen Pflüger von ihren eigenen Erfahrungen.

Anderthalb Jahre hat sie im Ausland gelebt und kennt die Hürden auf dem Weg der Integration. „Man ist ständig angewiesen auf die Hilfe und Unterstützung anderer. Irgendwann nervt das und man möchte sich selbst wieder als selbstständigen kompetenten Menschen wahrnehmen.“ Die „Welcome App Ahlen“ soll dabei Hilfe geben.

Am wichtigsten ist für Neuankömmlinge das Erlernen der deutschen Sprache. Helen Pflüger weiß, dass das Zeit braucht. „Vor allem juristische Inhalte in einer fremden Sprache zu verstehen, ist am Anfang zu schwierig.“ Die Stadt habe mit der App einen weiteren Baustein zur Integration von Geflüchteten geschaffen. Die App könne zu einem guten Start in Ahlen einen wichtigen Beitrag leisten, ist Helen Pflüger sicher, persönliche Kontakte und private Hilfestellungen seien aber immer noch am wichtigsten, um geflüchteten Menschen bei der Eingewöhnung unter die Arme zu greifen.