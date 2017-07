Die Vorfreude ist groß: 70 Betreuer erwarten am Montag 600 Kinder im Sportpark Nord. Die Hütten der Kontinente stehen. Wird also Zeit, dass Leben reinkommt. Foto: Sabine Tegeler

Von Sabine Tegeler

Viele jungen Menschen stehen vor der Bühne, greifen nach bunten T-Shirts, rufen durcheinander. Nein, die Mammutspiele haben noch nicht angefangen. Es sind die Betreuer und Organisatoren, die sich am frühen Donnerstagabend im Sportpark Nord zum letzten Mal vor der großen Kinder-Feriensause treffen – und schon einen kleinen Eindruck vermitteln, was hier am Montag passiert.

Etwa 60 Prozent der Betreuer gehören zur Stammmannschaft. Die anderen werden vom Orga­team um Jugendförderin Anna Baumeister, die übrigens auch zum ersten Mal dabei ist, auf die kommenden zwei Wochen eingestimmt. „Hier ist viel gewachsen“, zeigt sie auf die Bühne, die Zelte, die Hütten: „Wir sind startklar.“ Das sieht Stefan Spreehe auch so: „Nur noch ein paar Wimpel, dann kann‘s losgehen.“ Der Aufbau sei reibungslos gelaufen, lobt er mit Blick auf Sportpark-Platzwart Andreas Striethorst.

Für 30 Mädchen und Jungen starten die Mammutspiele am Montagmorgen bereits um 8 Uhr, denn sie sind in der Frühbetreuung angemeldet. Um 10 Uhr öffnen sich die Tore zu den 29. Mammutspielen, zuvor werden noch die letzten Ferienpässe an jene verkauft, die sich ganz spontan entscheiden.

Viele Plätze sind nicht mehr übrig: „Weit über 500 sind schon weg“, freuen sich Stefan Spreehe und Anna Baumeister über eine im Vergleich zum Vorjahr ordentlich gestiegene Nachfrage. Auch die Inklusionsplätze sind belegt: 21 Mädchen und Jungen mit Handicap sind mittendrin statt nur dabei und werden durch Inklusionshelfer durch die zwei Ferienspielwochen begleitet.

Wie gewohnt werden am Montagmorgen auch die Essensmarken für das Mittagessen verkauft. Für einen Euro pro Tag bekommen die Mammut-Athleten richtig was auf die Gabel, damit‘s bei den Spielen und Wettbewerben auch rund läuft. „Die Kinder können auch mit einem Euro bezahlen“, sagt Stefan Spreehe, der aber genau weiß, dass die Mütter und Väter lieber auf die Marken zurückgreifen: „Damit das Geld auch tatsächlich ins Mittagessen wandert“, schmunzelt er.

Die Kinder beziehen vormittags erst einmal ihre Kontinente, lernen sich und ihre Ferienheimat kennen. Außerdem bereiten sie die Eröffnungsfeier vor, die am Nachmittag um 15.30 Uhr startet. Bis dahin müssen sie schließlich ihre Hymnen singen können und Kontinent-Schilder für den Einmarsch gemalt haben. Die Eröffnung ist eine feierliche Angelegenheit – inklusive olympischem Eid und Entzündung des olympischen Feuers. Außerdem ist auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu Gast.

Nach einer Woche Spiel, Spaß, Sport wird übrigens wieder gefeiert: Am Freitag, 21. Juli, gibt‘s ein Bergfest. „Da haben wir auch noch so manche Überraschung für die Kinder“, kündigt Stefan Spreehe mit vielsagendem Lächeln an. Mehr will er natürlich noch nicht verraten.

Das ist ja auch noch Zukunftsmusik. Jetzt sollen die 29. Mammutspiele erst einmal beginnen und sich der Sportpark Nord mit noch mehr jungen Menschen bevölkern, die durcheinander rufen und bunte T-Shirts tragen.