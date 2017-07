Sechs tiefe Löcher geben nun den Blick auf die Fundamente der Vorgängerkirche frei, von der nur ein einziges historisches Foto existiert. Pfarrer Michael Kroes, LWL-Archäologe Wolfram Essling-Wintzer, Bauleiter Alfons Oskamp und Pfarrer Hermann Honermann (v.l.) schauen genau hin.Die Quellen zur Kirchengeschichte, die Pastor Hermann Honermann für sein 1993 erschienenes Buch zusammentrug, sind für die Denkmalpfleger heute sehr aufschlussreich. In den Plänen zum Neubau der St.-Pankratius-Kirche 1883 sind auch alte Bodenmuster sichtbar. Einige der ursprünglichen Fliesen tauchten nun wieder auf. Zu den Funden unter der Pfarrkirche gehören auch mehrere Schädel und Knochenteile des alten Friedhofs. Foto: Christian Wolff

Bei den Arbeiten zum Einbau einer neuen Heizungsanlage in der St.-Pankratius-Kirche sind Mauerreste der Vorgängerkirche und zahlreiche Gebeine entdeckt worden. Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe dokumentierten die Funde.

Relikte aus der über 800-jährigen Geschichte der Pfarrgemeinde St. Pankratius treten derzeit wieder zutage. Den Einbau einer neuen Heizungsanlage, für die gleich mehrere tiefe Löcher in den Boden der Kirche gegraben werden müssen, nutzen Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) für eingehende Untersuchungen. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Dokumentieren und Ausmessen von Spuren des zwischen 1175 und 1193 errichteten und 1891 abgerissenen Sakralbaus, der an selber Stelle stand.

„Es sind noch Reste eines Fundaments vorhanden, das zur Vorgängerkirche gehörte“, erläutert LWL-Archäologe Wolfram Essling-Wintzer. „Das Gebäude war um die Hälfte schmaler und lag etwas tiefer als das heutige. Auch wenn der gesamte Oberbau beim Abbruch abgetragen wurde, so lässt sich die Stärke der Mauern noch genau ermitteln.“ Neun Meter breit war demnach die romanische Dorfkirche, von der nur ein einziges Foto existiert, das während der Abtragung entstanden ist.

Auch auf zahlreiche Gebeine sind die Fachleute inzwischen gestoßen. „Das liegt daran, dass sich der Friedhof früher rund um die alte Kirche befand und nach dem Abriss im März und April 1891 in weiten Teilen mit der heutigen Kirche überbaut wurde“, weiß Pastor Hermann Honermann. Angehörige des Hauses Vorhelm wurden einst im Chorraum der Vorgängerkirche beigesetzt.

Honermann hat zum 100-jährigen Bestehen des Neubaus im Jahr 1993 ein Buch veröffentlicht, in dem er viele historische Archivquellen zur Baugeschichte auswertete. Diese Erkenntnisse sind für die LWL-Experten heute von besonderer Bedeutung, schließlich helfen sie, die aktuellen Funde besser einzuordnen. Honermann: „Es soll in der Nähe des alten Kirchturms auch ein Gebeinhaus existiert haben. Es ist erwähnt, aber wir wissen bis heute nicht, wo es stand.“ Auf einem der freigelegten Totenschädel finden sich Spuren von Kupfer. Ein Hinweis auf Schmuck oder andere Grabbeigaben. Doch was passiert mit den Knochen? „Wir werden sie auf dem heutigen Friedhof beisetzen“, verspricht Pfarrer Michael Kroes.

Alfons Oskamp verweist zudem auf den Fund einiger alter Bodenfliesen aus der Zeit um 1893. „Als der Altarraum erhöht wurde, verschwanden sie im Untergrund“, erklärt er. Wie aufwendig sie einst gestaltet waren, belegt Honermann anhand einer Zeichnung aus den Bauakten.

Am 19. Juni startete die Maßnahme rund um die Heizung im Inneren des Gotteshauses. „Die Bauarbeiten wurden mit Rücksicht auf die Forschungen für gut zehn Tage eingestellt“, sagt Oskamp, der für die Bauprojekte der Vorhelmer Gemeinde verantwortlich zeichnet. „Wir gehen aber davon aus, dass wir keine signifikante Verzögerung zu erwarten haben.“ Ende August dürfte die neue Heizungsanlage demnach betriebsbereit sein.