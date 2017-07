Mindestens eine Apotheke in Ahlen soll an den Wochenenden geöffnet sein. Foto: Christian Wolff

Der Rat hat eine Resolution an den Kreis Warendorf abgesegnet, wonach an den Wochenenden mindestens eine Ahlener Apotheke geöffnet sein soll. Eine kurze Diskussion gab es, nachdem Martina Maury (BMA) die fehlende Zuständigkeit des Kreises kritisiert hatte.

Von Christian Wolff

Im Rahmen der Notfallversorgung der Bevölkerung soll besonders an den Wochenenden dafür gesorgt sein, dass der Apothekennotdienst stets auch mit einer geöffneten Apotheke auf Ahlener Stadtgebiet sichergestellt wird. So formulierte es die SPD-Fraktion in einer Resolution an den Kreis Warendorf, die am Donnerstag mit Gegenstimmen der BMA und Enthaltungen der FWG abgesegnet wurde.

Um die Resolution war eine kurze Diskussion entfacht, nachdem Martina Maury (BMA) eine Erklärung ihrer Fraktion verlas, aus der hervorging, dass weder Stadt noch Kreis für die Notdienstpläne der Apotheken verantwortlich zeichnen. Allein die Apothekenkammer Westfalen-Lippe sei hier in der Pflicht. Hinzu komme, dass jeder Ahlener in einer Entfernung von 6,9 bis 14.7 Kilometern eine Apotheke vorfinde, was der geforderten Abdeckung entspreche. „Für mittlere Städte wie Ahlen wird eine Entfernung von höchstens 16 Kilometern vorgeschrieben, die somit unterschritten werden“, so Maury.

Gaby Duhme ( SPD) warb dennoch dafür, die Resolution auf den Weg zu bringen. Veränderungen seien immer „von unten“ anzustoßen. Somit sei der Kreis nach der Stadt der erste Ansprechpartner. Das sah auch Barbara Buschkamp (CDU) so: „Eine Resolution ist eine reine Willensbekundung.“ Und die sei in diesem Fall und an dieser Stelle legitim.

Im Rahmen der Neuregelung des Apothekennotdienstes war die Verfügbarkeit zumindest einer Notdienstapotheke auf dem Gebiet der Stadt Ahlen zuletzt nicht mehr durchgängig gewährleistet, was nicht mobile Menschen besonders traf.

BMA-Chef Matthias Bußmann, der selbst mehrere Apotheken betreibt, hatte sich während dieses Tagesordnungspunktes aus dem Plenum verabschiedet.