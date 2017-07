Von Ralf Steinhorst

Rückblende: Bei der letzten Jahreshauptversammlung am 27. April rückte bei den Neuwahlen der ehemalige Narrensekretär Rainer Müller zum stellvertretenden Vorsitzenden auf, die Position des Narrensekretärs blieb unbesetzt. Mit Bianka Peters aus den Reihen der Schwarz-Gelben Funken hatte der Vorsitzende Christian Weirowski nachträglich dann doch eine Neubesetzung gefunden, die von den Mitgliedern der Präsidentensitzung im Juni abgesegnet worden war. Damit ist der BAS-Vorstand wieder komplett.

Für das BAS-Sommerfest mit großem Trödelmarkt rührte Christian Weirowski noch einmal die Werbetrommel. Es findet am Samstag, 19. August, von 11 bis 17 Uhr rund um Hof Münsterland statt. Als Attraktionen finden die Besucher eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie Spielestationen wie eine Erbsenwurfmaschine und Dosenwerfen. Für das leibliche Wohl sorgen eine Kuchentheke, für die der BAS-Chef um Kuchenspenden aus Reihen der Karnevalisten bittet. Auch wird es Gegrilltes und Getränke geben. Für das Fest werden noch Helfer gesucht, die sich bei Christian Weirowski unter Telefon 01 74 / 3 05 80 25 melden können. Den Trödelmarkt organisiert Yasemin Starke. Bei ihr können unter Telefon 01 76 / 21 72 79 47 noch Tische gebucht werden. „Macht Werbung für das Sommerfest“, forderte Christian Weirowski die Mitglieder auf.

Das Sessionsmotto für 2017/2018 steht mit „Flower Power total bei uns im Ahlener Karneval“ fest. Bei der kommenden Präsidentensitzung soll am Sessionsmotto 2018/2019 gearbeitet werden, wenn der Ahlener Carneval Club (ACC) die Sessionsführung übernimmt. Der ACC hat bereits dem kleinen Kreis der Entscheidungsträger im BAS seinen Prinzenkandidaten vorgestellt. Nach den Sommerferien wird der BAS die Abfrage starten, welche Gastronomen am Kneipenkarneval teilnehmen. Danach wird über die Zuteilung der Karnevalsvereine zu den einzelnen Kneipen entschieden.

Zu den nächsten karnevalistischen Terminen gehört das Fußballturnier der KG Neustadt im Sportpark Nord vom 4. bis 6. August. Am 7. Oktober feiern die Happy Trumpets mit einem Oktoberfest im Hof Münsterland ihr 45-jähriges Bestehen. Am 14. Oktober findet an gleicher Stelle der Kostümbasar des ACC statt.

Die Session beginnt am Freitag, 10. November, mit dem Auftakt der KG Nett un Oerndlik im Hof Münsterland, die dann Stadtprinz Pille I. intern verabschiedet. Einen Tag später wird Prinz Pille I. dann offiziell um 11 Uhr auf dem Marienplatz verabschiedet, in diesem Rahmen gibt es auch das Sessionswecken der Ex-Tollitäten. Abends steht dann die Proklamation des neuen Stadtprinzen in der Stadthalle auf dem Programm.