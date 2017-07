Auf Unbequemlichkeiten müssen sich Bahnreisende ab Montag einstellen: Die Strecke zwischen Neubeckum und Hamm ist wegen Gleisarbeiten gesperrt; ersatzweise werden Busse eingesetzt. Auch in Gegenrichtung gibt‘s Einschränkungen: Die Züge halten nur am Notbahnsteig.

Von Dierk Hartleb

Auf Unbequemlichkeiten müssen sich Bahnreisende mit Ziel Hamm, Ruhrgebiet und Düsseldorf ab dem heutigen Montag, 17. Juli, einstellen. Weil die Gleise zwischen Neubeckum und Hamm erneuert werden, sind die Fahrgäste gezwungen, auf Busse umzusteigen, die als Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Die Bahn weist darauf hin, dass sich die Reisezeit dadurch um bis zu 36 Minuten verlängert, was vor allem die Pendler trifft. Die Sperrung soll bis Dienstag, 25. Juli, 0.30 Uhr dauern. Die Mitnahme von Fahrrädern ist während dieser neun Tage nur sehr eingeschränkt möglich.

Auch in Gegenrichtung müssen die Reisenden Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Züge in Richtung Bielefeld verkehren in der selben Zeit nur am Notbahnsteig 6. Auch hier weist die DB vorsorglich darauf hin, dass für mobilitätseingeschränkte Reisende in dieser Zeit in Ahlen keine Ein- und Ausstiegsmöglichkeit besteht.

In der Zeit von 25. Juli bis 30. August halten die Züge in Richtung Bielefeld in Neubeckum und Oelde nur an den Notbahnsteigen. Der Grund sind Gleisbauarbeiten auf der Strecke.

Auch zwischen Dortmund HBF und Essen HBF müssen sich die Reisenden ab heutigen Montag auf Einschränkungen einrichte. So entfallen bis 22. Juli die Halte in Bochum und Wattenscheid, weil die Züge über Herne umgeleitet werden; dort halten die Züge der Linien RE 1 und RE 11 außerplanmäßig. Durch die Umleitungen verspäten sich die Züge bis Duisburg Hauptbahnhof / Düsseldorf Hauptbahnhof / Horrem um bis zu acht Minuten.