Von Peter Schniederjürgen

Es blieb kein Auge trocken: Das unvergleichliche Lehrerballett war beim Abschlussball der Städtischen Realschule am Freitag in der Stadthalle ein absoluter Höhepunkt. Die Moderatorinnen des Abends, Hawara Allayan und Alena Sahin, hatten die Überraschung angekündigt. Und dann kamen sie – die „Helden in Strumpfhosen“.

Zum bekannten Schlager tanzten sie ihre Choreographie. Schwierigkeit dabei: Jeder Pädagoge steckte mit einem Bein in der schwarzen, mit dem anderen Bein in der weißen Strumpfhose und so teilten sich immer zwei der Lehrer ein Beinkleid. Das machte eine unglaubliche Koordination nötig. Zwar waren die Lehrer der nun geschlossenen Schule ja in den zurückliegen Jahren einiges an Improvisation gewohnt, doch diese Show war noch einmal ein ganz anders Kaliber. Die Lehrer zeigten sich aber durchaus tanzwütig und talentiert und bekamen einen wahrhaftig donnernden Applaus. Dieses Highlight setzte den Schlusspunkt unter den offiziellen Teil des Balls.

Der war zuvor durch zahllose, tief emotionale Momente geprägt, als sich die Klassen einzeln von ihren Lehrern verabschiedeten. Da wurden zwar auch alte Rechnungen humorvoll beglichen, aber die tiefe Sympathie zwischen Schülern und Lehrern stand im Vordergrund. So verabschiedet sich Schulleiter und Klassenlehrer Fabian Blech mit einem ergreifenden Lied mit eigener Gitarrenbegleitung. Er hatte die 10 b vom Beginn der fünften Klasse bis zum Abschluss geleitet.

Fotostrecke: Abschlussball und „School‘s Out“-Party der Realschule Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

Einen Boxmantel und Gürtel gab es für Marc Thelen. Von seiner 10 e hörte er das Bekenntnis, die wohl schlimmste Klasse gewesen zu sein. Das sah er anders: „Sicher war ich der schlimmste Schüler hier im Raum und habe es auch nicht im ersten Anlauf geschafft. Also auch wenn es mal hart wird – weitermachen und dran bleiben“, gab Marc Thelen seinen Ex-Schülern mit auf den Weg.

Das Abschiednehmen ging nicht ohne Tränen über die Bühne, wurde aber immer wieder durch ein schönes Programm unterbrochen. Rockte die Lehrband „54“, hielt es die Gäste schwer auf den Stühlen der rappelvollen Halle. Trat die Hip-Hop-Tanzgruppe auf, donnerte der Applaus. Im Programm der allerletzten Realschulveranstaltung durften natürlich die besten Musiker der ehemaligen Schule nicht fehlen. Bianca Alexandra Veliscu begeisterte wie immer mit ihrem Gesangsvortrag. Später ging Tugay Merdivan ans Keyboard.

Gegen 20 Uhr endete der offizielle Teil und nach einer kurzen Umbauphase war Partytime unter dem Motto „School‘s Out“ angesagt. „Dazu gibt es oben und unten Tanz und Partyfläche“, erklärte Festorganisator Stefan Meißner. Er war auch Frontmann der Lehrerband und freute sich, dass die sich mit dem Ende der Realschule nicht auch auflöst. „Wir bekommen Umbesetzungen aber bleiben bestehen.“

Auf zwei Ebenen feierten jetzige und ehemalige Realschulabsolventen das Ende der traditionsreichen Ahlener Schule Ebenen bis in die tiefe Nacht.