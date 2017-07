Von Peter Schniederjürgen

„Ein schönes Zeichen für die wachsende und schon gewachsene Partnerschaft“, bedankte sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger.

Am Montag pflanzte die Mannschaft des Gärtnereibetriebs Wallgärtner die gewaltige Containerpflanze im Berliner Park ein. „Der Standort ist für diesen feuchtigkeitsliebenden Baum ideal“, sagt Jörg Pieconkows­ki, oberster Gärtner der Stadt. Mit schwerem Gerät kam die Sumpfeiche an ihren Platz. Zuvor war hier ein ansehnliches Loch ausgehoben worden. Mittels Lader kam der stattliche Baum in Position an der Sumpfwiese des Parks. „Jetzt wird er für die nächste Zeit mit Spannseilen gegen den Wind fixiert“, so Pieconkowski.